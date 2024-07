Tô de Férias na Escola: projeto apresenta artistas da cidade em colônia para crianças da rede municipal de ensino - Divulgação

Tô de Férias na Escola: projeto apresenta artistas da cidade em colônia para crianças da rede municipal de ensinoDivulgação

Publicado 05/07/2024 16:46

Niterói - Artistas de Niterói, como Bia Bedran e Mona Vilardo, além do grupo Orquestra da Grota, vão integrar a programação da próxima edição do programa Tô de Férias na Escola, desenvolvido na Rede Municipal de Educação da cidade. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, vai realizar mais uma colônia durante o período de férias, a partir de segunda-feira, dia 08 de julho. Quase 30 Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e escolas municipais aderiram ao programa. A estimativa é de que cerca de 2 mil crianças, de 3 a 14 anos, participem das atividades.

O Tô de Férias na Escola vai acontecer de segunda a sexta, entre 8h e 12h, entre os dias 08 e 19 de julho. Durante essas duas semanas, as crianças terão café da manhã e almoço garantidos nas unidades que vão receber o programa. Também serão realizadas oficinas, passeios, atividades culturais, recreativas e artísticas. Os alunos que farão parte da colônia de férias estão inscritos regularmente na Rede Municipal e irão aproveitar as atividades ofertadas em suas respectivas unidades escolares.

O Secretário Municipal de Educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, explica que o projeto passou por uma reformulação, contemplando mais artistas da cidade. “Além de garantir a diversão das crianças e jovens, o Tô de Férias na Escola é uma forma de acolher e manter as portas das nossas unidades abertas durante o período de recesso. Nestas férias, reformulamos o programa para trazer novas atrações, valorizando a cultura e os artistas da nossa cidade”, ressaltou Bira.

A programação conta com atividades de teatro, música, contação de histórias, show de mágica, palhaçaria, oficinas e muito mais. Para alegrar as crianças e estudantes, nomes como a consagrada Bia Bedran, Mona Vilardo, Orquestra da Grota, o grupo Lekolé, a escritora Débora Moreno, Dani Fritzen, entre outros.

Além das atividades, o “Tô de Férias na Escola” ainda realizará passeios com os alunos participantes. Com os novos ônibus que foram adquiridos pela Fundação Municipal de Educação em 2023, as crianças vão conhecer espaços culturais e históricos de Niterói, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e o Parque das Águas, além de pontos turísticos do Rio de Janeiro.

Confira as unidades participantes:

UMEI Alberto de Oliveira

UMEI Almir Garcia Da Silva

UMEI Áurea de Menezes

UMEI Dr. Paulo César Pimentel

UMEI Geraldo Bezerra de Menezes

UMEI Jacy Pacheco

UMEI Lizete Fernandes Maciel

UMEI Luiz Eduardo Travassos

UMEI Margareth Flores

UMEI Maria Vitória Ayres Neves

UMEI Marilza da Conceição Medina F

UMEI Prof. Írio Molinari

UMEI Regina Leite Garcia

UMEI Renata Gonçalves Magaldi

UMEI Vale Feliz

UMEI Vinícius de Moraes

NAEI Vila Ipiranga

E.M. Djalma Coutinho

E.M. Francisco Portugal Neves

E.M. Julia Cortines

E.M. Marcos Waldemar de Freitas Reis

E.M. Maria Felisberta de Trindade

E.M. Profª Bolívia de Lima Gaetho

E.M. Santos Dumont

E.M. Sebastiana Gonçalves Pinho

Creche Comunitária Geraldo Cavalcanti

Creche Comunitária Eulina Félix

Creche Comunitária Instituto Dr. March