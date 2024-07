Nitbike: sistema de bicicletas é lançado na cidade - Alex Ramos

Publicado 04/07/2024 15:13

Niterói - A Prefeitura inaugurou, nesta quinta-feira (4), o NitBike, o novo sistema de bicicletas compartilhadas da cidade. Nesta primeira fase do projeto, foram instaladas dez estações, distribuídas estrategicamente pelo Centro, Ingá, São Domingos e Icaraí. A inauguração, feita pelo prefeito Axel Grael, aconteceu na estação da Praia das Flechas, no Ingá.

O objetivo é fomentar o uso de bicicletas como meio de transporte, promovendo a saúde e reduzindo o impacto ambiental no município, além de oferecer à população uma opção para deslocamentos rápidos e eficientes. “Essa é mais uma conquista do programa Niterói de Bicicleta. A presença das bicicletas nas ruas de Niterói já é uma realidade. Apesar do ceticismo que existia em torno da ideia de tornar o ciclismo uma cultura da cidade, vemos que, cada vez mais, o niteroiense inclui as bikes na rotina. Mais do que isso, a implantação do serviço de bicicletas compartilhadas une mobilidade urbana à sustentabilidade e, ao mesmo tempo, é acessível para todos”, garante Axel Grael.De acordo com a coordenadora do Niterói de Bicicleta, Helena Porto, o primeiro lote contará com aproximadamente 110 bicicletas para adultos e oito bicicletas destinadas ao público infantil. Os outros três lotes serão implantados mês a mês, com previsão de finalizar a instalação das 50 estações até setembro. “Esse projeto é uma grande vitória para a cidade toda. Eu acho que ele tem um papel fundamental de melhorar a qualidade de vida em Niterói, de melhorar a qualidade da mobilidade urbana. Sabemos que em Niterói muitos carros por pessoa, com muitas viagens sendo feitas em curtas distâncias, de até 3 km. É uma distância que é muito facilmente pedalável”, explica.As viagens gratuitas são limitadas a uma hora, sem limites de quantidade de viagens por dia, desde que respeitado um intervalo de 15 minutos a cada 1 hora de viagem. Caso o usuário exceda o limite de 1 hora, será aplicada uma tarifa de R$ 8.A massoterapeuta Rita Nogueira, que mora no Ingá e passava pelo local na hora da inauguração, elogiou o projeto e disse que vai experimentar. “Eu ando muito a pé. Acho que essas bicicletas são um divisor de águas, muito legal mesmo. Dá para usar para resolver coisas rápidas, como ir ao mercado ou à farmácia. E até mesmo para atividade física também, né? Adorei saber que é de graça na primeira hora. E depois disso é até mais barato que ir de ônibus. E menos estressante”, afirmou.As estações possuem câmeras de monitoramento que estarão ligadas ao Centro Integrado de Monitoramento de Niterói (Cisp) para que haja maior controle e segurança dos locais. Além disso, as estações emitem sinais sonoros de alerta em casos suspeitos. O sistema consegue identificar usuários em situações irregulares e bloquear seu uso.As primeiras dez estações ficam na Praia das Flechas, na Rua Nilo Peçanha, no Valonguinho, no Theatro Municipal, no Terminal João Goulart, na Praça do Rink, na Praça São João, no Palácio Arariboia, na Rua Visconde do Uruguai e no Campo de São Bento.O aluguel das bicicletas será feito por meio do aplicativo NitBike, que estará disponível para IOS e Android. No app será preciso clicar em criar conta, preencher os dados pessoais, enviar uma foto de documento, cadastrar um cartão de crédito e adquirir um passe.Mas mesmo quem não tiver o cartão poderá usar o sistema. Em breve será aberto um posto presencial onde a população poderá fazer um cadastro. Mais informações no site: nitbike.niterói.rj.gov.br