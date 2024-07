Aprendiz Musical: casarão no Fonseca é a nova sede do programa de inclusão social e educacional através da música - Luciana Carneiro

Publicado 03/07/2024 20:32

Niterói – A cidade de Niterói é privilegiada por abrigar o maior programa de educação e inclusão através da música no Brasil, referência para tantas outras cidades. E por isso mesmo o Programa Aprendiz ganhou sua sede própria – após 23 anos de atuação e crescimento. A Casa Aprendiz Musical Professor Aníbal Bragança, no Fonseca, foi inaugurada na presença de diversas autoridades e com apresentações dos alunos-músicos na última quarta-feira (3). A nova sede da unidade do Aprendiz Musical fica num casarão que foi desapropriado no Bairro Chic e o investimento foi de R$3,1 milhões. A inciativa é da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Executiva, em parceria com a Secretaria de Educação.



O espaço vai receber 380 alunos e conta com dois andares climatizados, nove salas de aula, biblioteca, estúdio de gravação e auditório com cerca de 240 metros quadrados. A Casa Aprendiz ainda tem cozinha, refeitório, área de estudos com computadores, recepção, banheiros, pátios e varanda.



O polo recém-inaugurado do Programa Aprendiz é a primeira filial na cidade e o primeiro centro cultural da Zona Norte de Niterói. O prefeito Axel Grael, que acompanhou a solenidade, comentou sobre a história do projeto na cidade. “Esse é um programa que tem como base a escola. Através desse link com a cultura, concebemos essa iniciativa para gerar oportunidades para estudantes da rede pública de Niterói. Em 23 anos de história, o Aprendiz evoluiu muito e, hoje, oferece aulas de iniciação e especialização. Ainda esse ano, vamos inaugurar a Casa Norival de Freitas e vamos acabar a reforma no Conservatório de Música, uma instituição centenária que tem o apoio da Prefeitura. Além de formar cidadãos e melhorar a qualidade de vida da população, a cultura também é muito importante na economia da cidade. Vamos continuar investindo na cultura como ferramenta de transformação!”, celebra o prefeito.

“Hoje temos muita gente para homenagear e resgatar. O Aprendiz é o que é hoje porque foi feito a várias mãos. Essa casa, que já acolheu outro projeto social no passado, tem uma história de força e iniciativa. É muito simbólico para nós expandir o projeto para a Zona Norte e ocupar esse espaço. Sou muito grato ao prefeito Axel por essa oportunidade e pelo incentivo a essa obra. Hoje, homenageamos também o Aníbal Bragança, um amigo e importante intelectual da cidade”, comemora o secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz.



João Carino, Presidente do IMMuB (Instituto Memória Musical Brasileira), gestora do programa, conta que o instituto assumiu a gestão em 2011. “O programa era nômade, cada hora estava em um lugar. Até a Imprensa Oficial nos oferecer uma sede provisória, gentilmente reformada, mas que não era nossa. Por isso, não podia ter a manutenção oficial da Prefeitura. A partir de 2022, na expansão do programa, passamos de 2.500 para 10 mil alunos, foi construída esta sede exclusivamente para as necessidades do Programa Aprendiz. E assim foi feita esta sede nova e linda, com auditório lindo, com salas individuais, climatizado. Estou muito feliz que, em 23 anos, pela primeira vez o Programa Aprendiz ter uma sede própria para dar conforto aos alunos. Fincamos nossas raízes definitivamente com este que é o maior programa de educação através da música do Brasil”, disse Carino.



Para o Maestro Gabriel Della Torre, que faz parte do Aprendiz com a Orquestra Experimental de Sopros, o importante era animar e mostrar o lado clássico da música brasileira – ao selecionar sucessos de Tim Maia e a peça ‘O Canto do Pajé’, de Villa Lobos. A apresentação dos alunos foi contagiante e emocionou diversas pessoas na plateia e no dispositivo de autoridades do cerimonial do evento. Estavam presentes o ex-prefeito Godofredo Pinto; a superintendente de cultura da Unesco, Isabel de Paula; o presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Haroldo Zager; os deputados Estaduais Verônica Lima e Comte Bittencourt; o secretário de Educação Bira Marques; o ex-Presidente da Fundação de Arte, Marcos Sabino; o secretário Executivo André Diniz; a ex-subsecretária de Educação, Gabriela Linhares; os vereadores Binho Guimarães e Leonardo Giordano; entre diversas outras personalidades significativas da cidade.



O Aprendiz Musical foi iniciado em 4 de abril de 2001 pelo então Prefeito Jorge Roberto Silveira, o ex-secretário de Cultura Marcos Gomes e o ex-secretário de Educação Comte Bittencourt. Hoje está presente em 49 escolas da Rede Municipal de Ensino, onde cerca de 10 mil alunos têm aulas de musicalização, instrumentos de sopros e cordas ou canto coral, e ampliam a vivência cultural de variadas formas.



ANÍBAL DE BRAGANÇA



O Professor, editor e livreiro Anibal Bragança foi um grande nome da cultura em Niterói. Nasceu em Santa Maria da Feira, em Portugal, e chegou ao Brasil aos 12 anos de idade – quando se instalou em Niterói. Fundou a Livraria Encontro, mais tarde rebatizada como Pasárgada, que marcou a história da cidade. Além disso, era pesquisador sênior da área de estudos do livro, da história editorial, da leitura e das políticas públicas para a área no Brasil e foi diretor da Editora da Universidade Federal Fluminense. A presença de suas filhas, neta e a viúva na abertura da Casa Aprendiz que leva seu nome emocionou a todo público presente.