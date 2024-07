Márvio Ciribelli: músico niteroiense se apresenta na Serra de Maringá em evento de jazz - Divulgação

Publicado 03/07/2024 16:56

Niterói - O Mantiqueira Jazz vai agitar a Região de Maringá, em Visconde de Mauá, nos dias 12 e 13 de julho, reunindo expoentes do jazz nacional e da música brasileira, no Espaço Cultural Bühler. Essa será a primeira edição do festival que tem a frente os produtores culturais Henrique Ramos e Argeu Brust e também o compositor e pianista niteroiense Marvio Ciribelli.



No dia 12, sexta-feira, sobem ao palco do evento: o grupo de chorinho Nós nas Cordas, às 18h, e o trio do guitarrista Sérgio Chiavazzoli, com Adalberto Miranda (baixo) e Flavinho Santos (bateria), às 19h30. A noite de estreia contará também com apresentação da locutora Mylena Ciribelli, que ainda promete uma canja no show de Chiavazzoli.



No repertório do Nós nas Cordas, músicas de Waldir Azevedo, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e Jacob do Bandolim. Já Sérgio Chiavazzoli mostrará obras do disco "Armando Todas”, em homenagem a Armandinho, além de trabalhos gravados em álbuns de outros artistas como “Beyond the Horizon” (do grupo holandês Focus), “Theo e seu tio” (de Marvio Ciribelli) e “Seu Francisco” (homenagem de Oswaldo Montenegro a Chico Buarque).



No sábado, dia 13, a boa música fica por conta do Nilton Santiago Quarteto, às 17h30, num show com releituras de standards de jazz e música brasileira como “Yes or no”, de Wayne Shorter, “Receita de samba”, de Jacob do Bandolim, entre muitas outras.



O consagrado arranjador Nico Rezende será a segunda atração da noite, e fará uma “Homenagem ao trompetista americano Chet Baker”, a partir das 18h30.



Já o pianista Marvio Ciribelli encerra o festival, com direito a uma participação para lá de especial: do gaitista Maurício Einhorn. No show, Ciribelli tocará alguns de seus sucessos, como “Mantra”, “Tian” e “Sans Souci” (em parceria com Giovanni Bizzotto). Enquanto Maurício Einhorn reservou temas autorais para o repertório, entre eles: “Batida Diferente” (Maurício Einhorn e Durval Ferreira), “Estamos Aí” (Maurício Einhorn, Durval Ferreira e Regina Werneck) e “Tristeza de Nós Dois” (Maurício Einhorn e Bebeto Castilho).



SERVIÇO: