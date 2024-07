Hot Beats Music Conference reunirá DJs e profissionais da música eletrônica: evento terá Raphael Porto, de Niterói - Divulgação

Publicado 02/07/2024 16:47

Niterói - A Hot Beats Music Conference reunirá DJs e profissionais da música eletrônica, no Centro Cultural D-Edge (CCD), nesta quinta-feira e na sexta-feira, no Rio. Um dos organizadores do encontro é Raphael Porto, empresário de Niterói e sócio da Aimec RJ, escola de DJs. Com dez painéis e cinco workshops, o evento quer propiciar o encontro dos participantes com players do mercado e produtores de festas. Durante o encontro, das 14h à meia-noite, DJs farão apresentações no terraço do CCD.

“Juntamos os players com os artistas e os DJs para oferecer conteúdo e network. É um evento para trazer conhecimento, engajamento do mercado, colocar todos conversando. Isso é muito importante. Através da Aimec RJ, todo ano, colocamos cerca de 150 alunos no mercado, entre produtores musicais e DJs. Para eles, é ótimo poder aprender com quem já está na estrada há tempo ou entender a cabeça do produtor e como é que pensa na hora de contratar. Teremos também profissionais falando sobre marketing e desenvolvimento pessoal de carreira”, diz Raphael Porto, que também produz festas com a agência Sommar.

Ele conta que foram convidados profissionais que têm experiência nas suas áreas de atuação para trocar ideias com o público. São nomes como os DJs Meme e Leo Janeiro, além de representantes de agregadores de música e especialistas em marketing. Também estarão presentes nomes de escritórios que trabalham com DJs como Alok e Maz e com artistas que se destacam em outros ritmos, como Anitta, Dennis, Pedro Sampaio e Sorriso Maroto.

O primeiro painel da conferência será sobre sons urbanos com o DJ Saddam. A cena LGBTQIA+ também estará representada com produtores de festas que ressaltam a diversidade. A Hot Beats Music Conference terá ainda sorteios com equipamentos da Pioneer DJ e Roland, consultorias com profissionais do mercado e bolsas de estudo da Aimec RJ, segundo o DJ e também sócio da escola, Rafael Nazareth.