Restaurante Popular: unidade do Centro de Niterói passa por manutenção nesta terça-feira - Reprodução

Restaurante Popular: unidade do Centro de Niterói passa por manutenção nesta terça-feiraReprodução

Publicado 01/07/2024 18:11

Niterói - O Restaurante Cidadão Escritor Jorge Amado, no Centro de Niterói, vai passar por uma manutenção nesta terça-feira (02) e não abrirá ao público. O funcionamento será retomado na quarta-feira (03). A Secretária Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, responsável pela gestão dos equipamentos, reforça que a população tem à disposição o Restaurante Popular Carolina Maria de Jesus, no Fonseca.

O Restaurante Popular oferece refeições com cardápio variado, preparado por nutricionistas a preços simbólicos R$ 2 no almoço e R$ 0,50 no café da manhã. A unidade do Fonseca fica na Alameda São Boaventura, 1066, e funciona de segunda a sexta-feira, de 6h às 9h, para o café da manhã e, de 11h às 15h, para o almoço.