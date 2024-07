O Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa (MACquinho) terá 120 vagas divididas por faixa etária - Divulgação

Publicado 01/07/2024 18:06

Niterói - A Prefeitura vai promover, em julho, atividades gratuitas para crianças e adolescentes. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas de forma on-line ou presencial, nas unidades. O Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa (MACquinho), Boa Viagem, terá 120 vagas divididas por faixa etária e as atividades acontecerão em duas semanas separadas por grupos de idades distintas. Já as Plataformas Digitais Urbanas da Engenhoca e do Viradouro vão contemplar 160 crianças. O objetivo é proporcionar momentos divertidos com brincadeiras variadas e atividades recreativas. As atividades serão realizadas pelas secretarias municipais de Governo e de Ciência, Tecnologia e Inovação.

A Colônia de Férias de Inverno do MACquinho vai receber 120 inscrições, sendo 60 vagas para crianças de 6 a 12 anos e 60 vagas para adolescentes de 13 a 17 anos, com prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade social. As inscrições já estão abertas de forma online ( https://forms.gle/Phpc55eNAT6PPCD4A ), sendo possível realizar também presencialmente na unidade. A seleção será realizada por ordem de inscrição e leva em conta a análise socioeconômica descrita. O evento será dividido em duas semanas, sendo a primeira, de 8 a 12 de julho, para crianças de 6 a 12 anos, e a segunda semana, de 15 a 19 de julho, será destinada para os adolescentes de 13 a 17 anos. O MACquinho fica na Rua Nair Margem Pereira, S/N - Boa Viagem, Morro do Palácio.

“Nosso objetivo é criar um ambiente seguro e acolhedor, proporcionando momentos inesquecíveis por meio de atividades esportivas, artísticas e uma variedade de brincadeiras adaptadas para cada faixa etária. A Colônia de Férias do MACquinho é uma oportunidade única e gratuita para as crianças e adolescentes se divertirem, aprenderem e construírem memórias inesquecíveis”, disse a coordenadora do Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa, Beatriz Lopes.

O MACquinho ainda vai receber pessoas interessadas em contribuir como voluntários nas atividades das colônias de férias. Os voluntários vão desempenhar um papel fundamental no dia a dia da Colônia, auxiliando nas atividades recreativas e educativas, recebendo um certificado de participação ao final. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/Jkd5upakbtpHopsYA

O público jovem também terá espaço nas atividades das Plataformas Digitais da Engenhoca e do Viradouro. A inspiração vem direto dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Serão 160 vagas para atividades que acontecem de 15 a 19 de julho voltadas para crianças entre 06 e 13 anos.

A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga, conta que o objetivo é integrar a tecnologia, tão presente nas ações da secretaria, ao espírito esportivo, já que teremos, em breve, as olimpíadas. “A proposta é transformar a colônia de férias das Plataformas Urbanas Digitais em uma experiência incrível, integrando o espírito esportivo com atividades tecnológicas. Com muita diversão, as crianças vão conhecer a importância da disciplina, dedicação, respeito ao próximo e do exercício da cidadania. Além disso, vamos contribuir para o desenvolvimento cognitivo, fortalecimento das relações interpessoais e socioafetivas dos participantes, integrando os valores olímpicos com o potencial das novas tecnologias, proporcionando uma experiência enriquecedora e diversificada durante as férias escolares”, destaca a secretária.

As atividades nas Plataformas incluem robótica, realidade aumentada, cultura maker, animação, games, breakdance, experimentação com skate, um passeio especial e ainda uma grande festa junina. As ações serão intercaladas com diversas brincadeiras e competições para promover o espírito olímpico nos pequenos atletas. As atividades acontecem no período de 15 a 19 de julho, com a faixa etária dividida por turno: manhã (9h às 12h), para crianças de 6 a 9 anos e tarde (13h30 às 16h30) para os adolescentes de 10 a 13 anos. Serão 80 vagas por turno.