Rodrigo Neves e família: aniversário de 48 anos no BarretoDivulgação

Publicado 01/07/2024 10:36

Niterói - Mais de 1800 pessoas foram abraçar o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, no seu aniversário de 48 anos, em uma casa de samba no Barreto, Zona Norte da cidade. Com sua familia presente, Rodrigo recebeu muitos amigos e parceiros de trabalho.

A festa do pré-candidato do PDT à Prefeitura recebeu artistas como João Gabriel e Mart'Nália, que subiram ao palco para animar a multidão, e políticos como o prefeito, Axel Grael, o vice-prefeito, Paulo Bagueira (União Brasil), o ministro da previdência, Carlos Lupi (PDT); os deputados Verônica Lima (PT) e Vitor Junior (PDT); o ex-prefeito Godofredo Pinto; a ex-subsecretária de educação Gabriela Linhares; o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mario Sousa; o secretário municipal de Educação da capital, Renan Ferreirinha, e diversos outros correligionários. Até o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, esteve por lá.