Escolinha do Zico: o projeto, que contempla meninos e meninas de 6 a 16 anos, oferece aulas de futebol e futsalDivulgação

Publicado 28/06/2024 18:39

Niterói - A escolinha de um dos maiores símbolos do futebol brasileiro acaba de chegar em Niterói! A Escola de Futebol Zico 10, do ex-jogador da seleção brasileira e ídolo do Flamengo, começou as atividades nesta quinta-feira (27). Com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, as aulas acontecem no campo da comunidade de Leopoldina, no Barreto, Zona Norte da cidade.

O projeto, que contempla meninos e meninas de 6 a 16 anos, oferece aulas de futebol e futsal. O campo da comunidade de Leopoldina, que foi entregue pela Prefeitura para a população este ano, é o espaço onde as crianças vão treinar. A obra incluiu drenagem, iluminação, instalação de grama sintética e alambrado, além da reforma de vestiários e revitalização de acessos, com a implementação de piso intertravado no entorno do espaço. Também foram construídos um playground e uma academia da terceira idade. O investimento foi de R$ 2 milhões.

A revitalização de espaços da cidade promove uma mudança direta no dia a dia da população local. O secretário de esportes, Rubens Goulart, comentou sobre a importância dessas reformas para promover oportunidade pela cidade. “Através da estruturação de inúmeros equipamentos que estão sendo inaugurados, conseguimos trazer cada vez mais projetos esportivos para a cidade. Agora, além das atividades do Núcleo Esporte e Cidadania (NEC), que já contempla 100 crianças e jovens da comunidade, Leopoldina vai receber a Escolinha do Zico para mais 100. É muito bom ver a comunidade cada vez mais envolvida com essas atividades! Vamos trabalhar para que cada vez mais crianças tenham a chance de participar de iniciativas como essa”, celebra o secretário

A metodologia da escolinha consiste em regras simplificadas, técnicas e táticas que possibilitam maior interatividade, prática de jogo e contato com a bola. Mais do que buscar um “novo” Zico, o projeto foca em incentivar o desenvolvimento social e interpessoal dos alunos. Arthur Antunes Coimbra, o Zico, comentou sobre o quanto a escolinha idealizada por ele vai muito além do futebol.

“Voltar a Niterói com a nossa Escola de Futebol Zico 10 me deixa feliz. Através da Lei de Incentivo ao Esporte estamos levando a crianças e jovens algo que vai além da possibilidade de se tornarem jogadores. Estamos voltando a operar em vários estados do Brasil, e poder trazer parte disso pro Estado do Rio é importante, pois temos tido problemas com valores inversos e precisamos contribuir para que índices negativos diminuam em nossa sociedade. O esporte já contribui muito nesse sentido e é a ferramenta que usamos em nossos projetos para dar uma direção diferente a nossas crianças, frisando o quanto é importante que, antes de qualquer coisa, sejam cidadãos de bem. Claro, já tivemos muitos atletas saindo de nossos projetos para Clubes, mas nossos objetivos principais são outros. Já temos os 110 inscritos possíveis e agora a bola vai rolar. Que a gente possa ampliar por toda Niterói esse trabalho”, afirmou Zico.

A Escola de Futebol Zico 10 funciona através do intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal, através do Ministério dos Esportes, e do Instituto Futuro Bom. A Prefeitura de Niterói oferece apoio logístico e institucional ao projeto através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Além disso, a iniciativa conta com o patrocínio da concessionária Águas de Niterói.