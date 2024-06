Niterói Solidária: arrecadação recorde de alimentos foi distribuída para entidades credenciadas - Bruno Eduardo Alves

Publicado 28/06/2024 09:54

Niterói - A Niterói Solidária bateu recorde de arrecadações! Durante a campanha realizada no show do grupo Sorriso Maroto, a população de Niterói doou quatro toneladas de alimentos não perecíveis para a iniciativa. Nesta quinta-feira (27), a primeira-dama de Niterói, Christa Vogel Grael, coordenadora voluntária do programa, e a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Elana Costa, participaram da entrega desses mantimentos para as instituições cadastradas no projeto.



Christa destacou a importância da mobilização alcançada pela campanha. “O povo de Niterói sempre foi solidário. Nós vemos esse lado da população desde o início da campanha, durante a pandemia. Começamos com 16 instituições credenciadas e, no segundo chamamento, pulamos para 44. Ficamos muito felizes de ajudar e fazer uma ponte entre quem doa e quem precisa das doações. É justo que o poder público faça esse trabalho de captar e estimular a população a doar” compartilha a primeira-dama.



Desde 2021, a Campanha Niterói Solidária arrecada toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza. O trabalho começou durante a pandemia com o objetivo de ajudar famílias que se encontravam em situação de vulnerabilidade.



De acordo com a secretária de Direitos Humanos, Elana Costa, a população niteroiense é protagonista neste processo. “O Niterói Solidária é um programa que conta muito com a caridade, a solidariedade e a consciência da doação dos cidadãos e cidadãs. Ficamos contentes com este último evento, onde pudemos atender um grande número de instituições. Queremos estreitar laços com outros espaços da cidade para que possamos arrecadar cada vez mais doações para ajudar, com mais assiduidade, essas instituições”, salientou Elana.

As doações para o Niterói Solidária devem ser feitas diretamente na sede da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, na R. Prof. Plínio Leite, 86-168 (Caminho Niemeyer), de segunda a sexta, das 9h às 17h. São aceitos alimentos não perecíveis.



O Niterói Solidária conta ainda com apoio da Defesa Civil, da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e do Grupo Executivo Caminho Niemeyer. Através do programa, a população doa e a SMDHC viabiliza a logística para que as arrecadações cheguem a quem mais necessita, auxiliando no combate à fome na cidade.