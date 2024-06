Os Três Peraltas: no Caminho Niemeyer - Divulgação

Publicado 27/06/2024 16:56

Niterói - O Caminho Niemeyer é o palco das últimas apresentações do festival circense “No Caminho do Circo” neste fim de semana, dias 28, 29 e 30. O evento aconteceu durante todo o mês de junho e reuniu arte, cultura e diversão. O último final de semana do festival contará com espetáculos infantis circenses totalmente gratuitos e abertos ao público.



Nesta sexta-feira (28), o grupo Nave de Pandora apresenta o espetáculo “Varietê” às 15h. Já às 19h, a tenda de circo recebe o grupo Angatu com a peça “A formiga da roça na terra de Araribóia”. No sábado (29), é a vez do grupo teatral Livre’ncena apresentar o infantil “Os Três Peraltas na Praça”, às 19h. O Circo Teatro Saltimbanco encerra o festival no domingo (30), às 19h, com muita palhaçaria, música e teatro.



A realização do festival foi viabilizada através do Encargo Cultural Compensatório (ECCO) e tem como objetivo valorizar e fomentar os artistas locais, além de incentivar a democratização e o acesso à cultura para toda a população de Niterói. A iniciativa afirma a importância da arte circense e dos artistas de circo para a cidade.

Programação:



Sexta-feira (28/06)

- 15h - Nave de Pandora apresenta: Varietê

- 19h - Grupo ANGATU apresenta: A formiga da roça na terra de araribóia



Sábado (29/06)

- 19h - Grupo teatral Livre’ncena: Os Três Peraltas na Praça



Domingo (30/06)

- 19h - Circo Teatro Saltimbanco

Serviço:

Evento: Festival "No Caminho do Circo"

Data: 28 a 30 de junho de 2024

Local: Praça do Povo - Caminho Niemeyer; R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro

Valor: Gratuito

Classificação: Livre