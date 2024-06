Neltur: representando Niterói em congresso realizado em Maricá - Divulgação

Publicado 27/06/2024 11:16

Niterói - A Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) participou do 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo, realizado nestas terça e quarta-feiras (25 e 26), em Maricá. A cidade esteve representada no estande da Federação de Convention & Visitors Bureau, sendo divulgada através de folders e kits dos espaços e seus atrativos.



Para André Bento, Presidente da Neltur, divulgar Niterói em eventos que visam desenvolver e incentivar negócios entre o trade turístico de toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro é sempre de grande importância. "Nestes espaços há uma troca de experiências valiosa. Este Congresso foi mais uma oportunidade de Niterói fortalecer seus laços com cidades próximas, como é o caso de Maricá. Neste evento, particularmente, debates sobre as experiências do Convention & Visitors Bureau só vêm acrescentar ao trabalho turístico daqui, e nossa parceria confirma a visão de que a indústria do turismo é uma fonte inesgotáv el e, sem dúvida, mais um vetor importantíssimo de geração de renda e emprego em toda a Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro”, destacou Bento.

Para Ary Nichols, Presidente do Convention & Visitors Bureau de Niterói, essa troca de experiências com profissionais da cidade de Niterói é fundamental e fator de crescimento em vários aspectos. "Niterói, expondo no evento, só engrandeceu ainda mais o mesmo. Somos parceiros da Neltur, no ano passado, por exemplo, divulgamos o Congresso de Trilhas lá, e cada vez mais estamos fortalecendo o turismo como um todo em nossa parceria”, afirmou Nichols.

O 6º Congresso Estadual Empresarial de Turismo é uma promoção da Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, numa realização em parceria com a Prefeitura de Maricá, por meio da Codemar – Companhia de Desenvolvimento de Maricá.