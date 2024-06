Banda Um Amô: show comemora dez anos de trajetória no Canto do Rio - Rafael Arantes

Publicado 26/06/2024 09:40

Niterói - A Banda Um Amô está pronta para comemorar uma década de estrada, levando alegria e empoderamento feminino através do ritmo do samba. Formada por quatro mulheres pretas, ritmistas e multi-instrumentistas, elas têm conquistado seu espaço e mostrado ao mundo que lugar de mulher é onde ela quiser. O show para festejar esses 10 anos acontecerá no dia 06/07, às 16h, no Canto do Rio, em Niterói.



A história de 10 anos da Banda Um Amô é marcada por superação e orgulho. Com um estilo único, as integrantes da Banda Um Amô prometem levar alegria, interatividade e muita energia ao palco, inspirando e empoderando outras mulheres com muito samba. Essa celebração de 10 anos é um marco importante não só para a banda, mas também para as mulheres na música.



Mariana Braga, vocalista da banda, ressalta o orgulho de escrever essa história de sucesso ao lado de suas companheiras de palco. "Batalhamos muito para mostrar que o lugar de mulher é onde ela quiser. Essa conquista de 10 anos é um símbolo da nossa força e determinação. Estamos orgulhosas do que conquistamos e animadas para celebrar com todos vocês", afirma Mariana.



O show de abertura ficará por conta do grupo "Samba de mesa das mulheres", que aquecerá a pista de dança e preparará o público para o aguardado espetáculo das meninas da Banda Um Amô.



SERVIÇO