Prefeito Axel Grael: visitando o canteiro de obras da Plataforma Urbana DigitalLucas Benevides

Publicado 25/06/2024 16:35

Niterói – A Prefeitura vai retomar as obras de construção da Plataforma Urbana Digital (PUD) de Santa Bárbara. O projeto terá como foco o fomento ao audiovisual, com um estúdio de fotografia, salas de aula, estúdio de gravação, ilha de edição, um ambiente de interação e tecnologia e fomento à gamificação.

A unidade contará também com um espaço coworking e uma sala de auditório. Os cursos que serão oferecidos visam preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho e oportunidades na indústria criativa. O investimento é de R$ 17,4 milhões com previsão de inauguração para o início de 2025.

Em visita ao canteiro de obras, nesta terça-feira (25), o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a plataforma é um espaço muito esperado pela população do bairro. “Estamos no local onde será feita a plataforma digital do bairro, um espaço muito esperado pelos moradores. A obra já tinha sido iniciada e já temos as fundações. Vamos retomar o trabalho que tem uma arquitetura bastante arrojada. A plataforma vai ficar muito bonita, ao lado da praça principal de Santa Bárbara. Um lugar para acolher a população, onde os jovens terão oportunidades de aprender sobre tecnologia e diversos recursos educativos que serão oferecidos, assim como a gente tem feito nas outras plataformas digitais. Essa é uma obra que vai valorizar muito o bairro”, disse o prefeito.

A gestão das Plataformas Urbanas Digitais fica a cargo da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI). A secretária Valéria Braga prevê que o equipamento traga mudanças para a comunidade. “Estou prevendo uma mudança real para a comunidade, como houve na Engenhoca e já começou a acontecer na Viradouro. A plataforma traz a possibilidade de efetuar o letramento digital das pessoas, mas também a profissionalização tecnológica de jovens e adultos. Além disso, o espaço vai ajudar a promover a cidadania digital com a possibilidade de os moradores conhecerem e acessarem os serviços digitais da prefeitura. Acredito que a PUD vai abrir janelas de oportunidades para muita gente da comunidade. Esse espaço vem para somar com uma série de equipamentos públicos que já existem no bairro e vai tornar Santa Bárbara uma comunidade de vanguarda, voltada para o futuro”, explicou Valéria.

As obras estão sob a responsabilidade da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). A retomada da construção foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira (19). O equipamento tem como objetivo promover a experiência com o mundo da internet, além de oferecer ensino de informática e tecnologia da informação por meio de cursos e atividades interativas. "Vamos retomar a construção desse espaço que já teve toda a fundação realizada e foi projetado com traços semelhantes às outras plataformas, mas adaptada para o terreno que temos aqui. O projeto ficou muito bonito e, em breve, a população vai poder usufruir de mais um equipamento público de qualidade", contou Antônio Lourosa, presidente da Emusa.

O espaço, distribuído em dois pavimentos, contará com um hall de entrada com recepção, salas de atendimento, área de estudo, banheiros, copa, área coberta e sala para workshops. Além disso, o local será equipado com sistemas de climatização e prevenção de incêndio, elevador, bebedouros e instalação de placas solares para captação de energia.

Moradora do bairro e uma das iniciantes do movimento comunitário local, dona Antônia Ariete, 83 anos, é assistente social e falou que vê a plataforma como um espaço de crescimento para todos. "Eu vejo isso como uma evolução. Era uma expectativa dos moradores do bairro. Todo projeto que dê possibilidade para as pessoas crescerem é bem-vindo. Esse espaço é importante porque é voltado para todo mundo, não tem idade para a gente aprender coisas novas. É imprescindível para a manutenção da saúde. Eu uso muito o computador, não só sobre o ponto de vista da comunidade, mas até da minha profissão e essa é uma oportunidade não só para crianças, jovens e idosos também se atualizarem com essa coisa da inclusão digital, que hoje em dia tudo acaba sendo assim. Quero que venham projetos para agitar, mobilizar e fazer todo mundo crescer e avançar profissionalmente para poder melhorar a vida".

Dia Municipal da Inclusão Digital - Em outro bairro da Zona Norte, a Plataforma Urbana Digital já é uma realidade há alguns anos. Nesta terça-feira (25), data em que se comemora o Dia Municipal da Inclusão Digital, o espaço recebeu centenas de visitantes, de idades variadas, com atividades educacionais e interativas durante todo o dia. O evento “Niterói Conectada: Promovendo a Cidadania Digital” reuniu uma programação especial com palestra, roda de conversa, oficinas e uma Feira de Inclusão Digital que contemplou diversas exposições tecnológicas como Manutenção Inteligente para Celulares e Computadores, Fotografia, Impressora 3D, Realidade Virtual, Acessibilidade, Direitos Sociais, Empreendedorismo, Inovação, Arte, Cultura e Saúde.

O encontro promoveu o acesso à tecnologia e ao conhecimento com destaque para a importância da inclusão digital em prol de uma cidade cada vez mais integrada, humana, inteligente e sustentável. O roteiro contou com temas como segurança de dados na internet, educação especial e uso da Inteligência artificial, com um debate reflexivo sobre as novas possibilidades que a internet traz e formas eficazes e éticas de uso. No espaço foram montados estandes e uma Feira de Inclusão Digital que contou com a apresentação de iniciativas desenvolvidas por alunos da Escola Técnica Henrique Lage (FAETEC - Barreto) e com demonstração de Inteligência Artificial, Metaverso e NFTs, realizada pelo Laboratório 2050.

A criadora de conteúdo Vanessa Dutra, conhecida no mundo digital como Sereia Hipster, participou da oficina de Realidade Aumentada e criação de filtro com alunos da rede municipal de educação. “Foi incrível. Essa foi a minha primeira oportunidade de falar com pessoas tão novinhas e eu acho que é primordial inserir as crianças nesse mundo da tecnologia, porque é um mundo de oportunidades, é um lugar onde as pessoas podem criar coisas novas e conhecer coisas novas. O Brasil é um lugar de pessoas muito criativas e com muita opção, então é bom mostrar que tem muita coisa boa aqui. A gente é tão imerso em jogos, cultura e tudo que vem de fora, mas podemos trazer nossa essência. Acho super importante mostrar que todos podem sonhar e que podem criar esse mundo que eles querem viver. Foi muito prazeroso contribuir com essa história e colocar um tijolinho de conhecimento aqui”, enfatizou Vanessa.

Além das palestras voltadas especificamente para tecnologia e inclusão, os participantes vão poder contar com equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária – SMASES, dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS Barreto e Vila Ipiranga), que estarão no local para dar orientação sobre acesso a programas sociais, simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços e benefícios sociais por meio de dispositivos digitais.