Os atores Angelo 'Mermãaao' Morse e Gabriela Linhares: presenças da cidade na festa junina do Campo de São BentoDivulgação

Publicado 25/06/2024 00:49

Niterói – Foi até o fim da segunda-feira (24), dia de São João Batista – padroeiro de Niterói – a primeira temporada dos ‘arraiás’ da cidade. O dia de São Pedro é feriado local e, embora não seja feriado nacional, é marcado pelas tradicionais festas que enchem nossos corações de alegria e nossas ruas de cores e sabores. São João é primo de Jesus, filho de São Zacarias e Santa Isabel. Nasceu em 24 de junho de 1195 e sua fama é tão grande que, em alguns lugares, ainda hoje, as celebrações são chamadas de festas joaninas.



No último final de semana a festa no Campo de São Bento ficou lotada por vizinhança e convidados em todos os três dias, com diversas opções gastronômicas, shows, circulação de famílias e muita animação. Também neste final de semana a festa junina aconteceu no Clube Central, além de diversos outros clubes, ruas e escolas.



Na Catedral de São João, no Centro, o feriado foi marcado pelo tradicional angu à baiana – seguido de uma procissão que percorreu algumas ruas no entorno da Catedral, na área central de Niterói. A Igreja São Judas Tadeu, em Icaraí, festejou, por três dias, a linda tradição de São João com o sorteio de um relógio no valor de 800 dólares, batidas, cachorros-quentes, pescaria e correio elegante – além de churrasquinhos e salsichões. Uma verdadeira quermesse para a vizinhança.



A atriz e gestora cultural Gabriela Linhares marcou presença em duas dessas festas: Campo de São Bento e São Judas Tadeu. “Nossas festas juninas são das celebrações mais populares do Brasil. São um exemplo perfeito de como a nossa cultura é rica e plural. Reúnem música, figurinos e comidas típicas, além de uma rica simbologia. Elas têm origem em celebrações da Idade Média, que se fundiram ao catolicismo, e aqui no Brasil incorporaram elementos indígenas e africanos. Como cada estado incorpora elementos próprios, os festejos ficam ainda mais próximos do povo”, explicou ela.



SINCRETISMO



O sincretismo religioso é o que permite que a data de 24 de junho seja celebrada pelo catolicismo e pelas religiões de matriz africana. Xangô, considerado pelas religiões de matriz africana como “divindade da justiça”, era o rei governante da cidade de Oyó. Na Umbanda, o orixá é considerado líder maduro, conhecedor do mal e do bem. Xangô é o Deus do fogo, representado pelas cores marrom e vermelho, e suas celebrações são marcadas pelas fogueiras. A festividade do orixá da justiça também é caracterizada como “festa da fartura”. Durante as comemorações, o milho é um dos principais ingredientes na culinária. Nos festejos são servidos pratos de gbègìrì, comida predileta de Xangô, e que possui ingredientes como o quiabo, azeite de dendê e camarão.



Em Niterói, para todas as religiões, a festa popular não para. Confira a programação.



SERVIÇO:

JUNHO



Festival de São João



Dias 24 (Dia de São João) - Na Praça da Catedral de São João Batista – Rua São João, Centro



Dia 30 - No Caminho Niemeyer – Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n, Centro –Barraquinhas de comidas típicas a acontecerão as apresentações da quadrilha do Balão Dourado e os grandes shows com Ilmar Quintanilha, Gabriela de Sá e a banda Rosa de Saron.



Arraiá Sesc Niterói



Dia 29



Na sede do Sesc- Niterói – Rua Pe. Anchieta, Centro, das 15h às 19h. Ingressos entre R$ 2,00 e R$ 25,00. Também com outra forma para entrada: doação de 2Kg de alimento não perecível.



Festa de São Pedro de Jurujuba



De 28/6 a 02/07, com atividades a partir das 6h na Capela de São Pedro, Rua Carlos Ermelindo Marins, Jurujuba



Dia 28, das 18h às 2h – Barraquinhas, DJ e diversos shows



Dia 29 (Dia de São Pedro)



5h – Alvorada

6h – Missa Solene

9h – Missa Solene Campal com bênção das chaves

10h – Procissão Terrestre

11h – PROCISSÃO MARÍTIMA (com saída das embarcações do cais dos Pescadores locais, em Jurujuba, percorrendo a Baía de Guanabara e retornando ao cais)

12h – DJ e “Almoço do Pedrão”

14h – Santo Terço e Bênção

16h – Missa Solene

17h – Show Cultural com a Quadrilha do Céu

19h – Missa Solene e, logo após a tradicional QUEIMA DO QUADRO DE SÃO PEDRO

20h30 – DJ e diversos shows musicais



Dia 30, das 9h até meia noite



10h – Missa Solene

11h – Moto Procissão com Falcão Peregrino e Amigos com saída da Boa Viagem indo até Jurujuba

12h – DJ durante o “Almoço do Pedrão”, barraquinhas e show de rock

16h – Roda de Samba e outros shows musicais



JULHO



Festa de São Pedro de Itaipu



Dias 5, 6 e 7, a partir das 18h, na praia de Itaipu, com entrada gratuita



Arraiá do Corujão



Dias 4, 5, 6 e 7, a partir das 18, no Largo da Coruja – Rua Retiro Saudoso, Viçoso Jardim, com entrada gratuita



Arraiá do Sem Terra



Dias 12, 13 e 14, a partir das 19h – Travessa São José, Cubango. Entrada gratuita