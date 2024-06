Obras no Centro da cidade: trabalho artesanal e cuidadoso para a colocação das pedras portuguesas. - Leonardo Simplício

Publicado 24/06/2024 23:44

Niterói – Quem passa pela orla do Centro de Niterói pode observar as mudanças que acontecem em uma das principais ruas da cidade. As obras na Avenida Visconde Rio Branco fazem parte de um conjunto de intervenções realizadas pela Prefeitura, através da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa).

Ao longo de toda a avenida, é possível acompanhar diversos operários trabalhando na requalificação das calçadas, um trabalho artesanal e cuidadoso para a colocação das pedras portuguesas. Há também movimentações no canteiro central da pista, onde serão instalados novos pontos de ônibus, seguindo o modelo da TransOceânica. Além disso, a via receberá nova infraestrutura com acessibilidade, ciclovia em toda a sua extensão e áreas de convivência. Outro destaque é o trabalho de recapeamento que foi iniciado nesta segunda-feira (24). Toda a área será equipada com iluminação em LED e nova sinalização. Com um investimento de R$ 64 milhões, a previsão para a conclusão dos trabalhos é para o segundo semestre deste ano.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, comentou sobre as mudanças planejadas para a região central de Niterói. “O projeto de requalificação urbana da Visconde do Rio Branco, antiga Rua da Praia e porta de entrada da cidade de quem chega pelas barcas, vai remodelar a ‘fachada da cidade’. O projeto vai criar um grande espaço público de qualidade, integrando o Terminal João Goulart, as barcas, shopping, universidades, o Mercado do Peixe, o Caminho Niemeyer, a Concha Acústica e grande parte do Centro Histórico. A nova praça Arariboia será uma varanda à beira-mar, integrando a frente marítima com a cidade e o corredor de transporte com novas estações será implantado para extinguir os pontos de ônibus existentes no lado direito da via. Assim, a organização dos fluxos vai garantir um impacto muito positivo para a mobilidade”, explica o secretário.

Ao longo de 2023, a Prefeitura concluiu importantes intervenções que contribuíram para a revitalização da região central da cidade. As proximidades do Mercado São Pedro foram beneficiadas com a ampliação da rede de drenagem, nova pavimentação, calçadas e meios-fios, além de iluminação, reconfiguração do estacionamento e paisagismo. Outro ponto do Centro que já se destaca é o Complexo Esportivo de Niterói. A primeira etapa das obras já foi finalizada e envolveu a construção de nova rede de drenagem, calçadas, recursos de acessibilidade e paisagismo no entorno do complexo.

A reforma se une à inauguração do Complexo Aída dos Santos de atletismo, localizado no campus Gragoatá da UFF. As ruas Alexandre Moura e Coronel Tamarindo, no Gragoatá, foram revitalizadas com iluminação em LED, requalificação de calçadas, ciclovias e pavimentação. Importantes espaços de convivência da região, as praças Duque de Caxias e Santos Dumont, também foram recuperadas. Essa última estará integrada à nova sede do Programa Niterói de Bicicleta, após a conclusão da restauração do Castelinho.