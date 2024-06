Ação social na Zona Norte: este domingo, em Niterói - Divulgação

Publicado 23/06/2024 14:04

Niterói - A cidade de Niterói promoveu, neste sábado (22), uma ação social na Zona Norte. A atividade foi realizada pela Secretaria Municipal de Participação Social com mais uma edição do Escritório Social Itinerante, ação do Programa Rede Acolher, que levou atendimentos jurídicos, psicológico e sociais a pessoas egressos do sistema prisional e seus familiares, na comunidade Nova Brasília, na Engenhoca. Durante o dia, a equipe de plantão foi procurada por 47 pessoas que passaram por 100 atendimentos, tornando-se a ação de mais bem sucedida do ano ao levar informações e acesso ao público alvo proposto.

“O sucesso da ação na Nova Brasília é o reforço do compromisso com o egresso de promover sua reinserção na sociedade e a concretização de direitos que lhe são necessários, como a retirada de documentos”, avalia o secretário Octávio Ribeiro.

O Escritório Social Itinerante faz parte do Programa Rede Acolher, que atua no eixo de prevenção do Pacto Niterói Contra a Violência, sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Participação Social.