Publicado 22/06/2024 18:50

Niterói - A Prefeitura entregou as obras de reforma da Unidade de Urgência Mário Monteiro (UMAM), em Piratininga, neste sábado (22). As intervenções contemplaram a parte estrutural da unidade, parte interna, reforma do piso, reforma da parte elétrica e de toda a refrigeração da unidade. O local atende uma média mensal de 5.845 pessoas na emergência, dentre clínica médica, ortopedia e pediatria.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a UMAM é uma unidade especial e que abriu caminhos, inclusive, para políticas de saúde do país como um todo. "Estamos entregando a reforma dessa unidade com a parte física do hospital toda renovada e também com uma nova forma de administrar. Temos buscado a excelência na gestão das nossas unidades e temos conseguido bons resultados. Em Niterói, temos várias frentes de obras na área da saúde e já entregamos unidades novas do médico de família, unidades que foram reformadas e estamos avançando muito. Hoje, a cidade tem cerca de 500 frentes de obra com urbanização, intervenções de grande porte nas comunidades e outras menores atendendo demandas e pedidos da própria população. Esse é um momento de transformação da cidade e temos avançado em várias frentes diferentes e temos sido reconhecidos inclusive nas premiações. Fazemos isso pensando na melhoria da qualidade de vida e no atendimento que a gente presta ao cidadão niteroiense", pontua Axel.

A UMAM é uma unidade pré-hospitalar e conta com 23 leitos. No local são realizados exames como: raio-x, ecocardiograma, doppler ultrassonografia, eletrocardiograma e exames laboratoriais.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, falou da importância da unidade e sobre as intervenções. "A Unidade Mário Monteiro tem 19 anos e recebeu uma primeira reforma em 2014. Agora finalizamos uma nova etapa e a unidade está sendo entregue para a população com nova estrutura de telhado, nova climatização, novos pisos, enfim, ela está toda nova e melhorou muito a ambiência e a hotelaria para atender os pacientes daqui. É uma unidade muito importante na rede de urgência-emergência da nossa cidade, pois recebe as pessoas para o primeiro atendimento e encaminha para as internações", explicou Anamaria.

A unidade conta com seis consultórios; quatro salas repouso e observação, sendo uma pediátrica, uma feminina, uma masculina e uma geral; sala de higienização; sala de atendimento a paciente crítico; sala de pequena cirurgia; sala de enfermagem; sala de nebulização; sala de gesso; sala de curativo; e duas salas de acolhimento com classificação de risco. Todos os espaços foram reformados.

De acordo com Marcos André Trindade, diretor da unidade, essa entrega representa muito para pacientes e funcionários. "A reforma na Unidade do Mário Monteiro representa uma melhoria na qualidade do serviço prestado para os usuários que buscam atendimento. Toda a unidade foi contemplada com intervenções que representam uma mudança muito positiva. Nós, da equipe do UMAM, estamos muito felizes".

Região Oceânica ganha Núcleo de atendimento à mulher 24h

Além das obras de reforma, a Prefeitura também inaugurou o Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM), que vai funcionar 24 horas, dentro da Unidade de Urgência Mário Monteiro para acolhimento das mulheres em situação de violência. A iniciativa é uma parceria da Secretaria das Mulheres com a Secretaria de Saúde. Thamyris Elpídio, secretária da Mulher de Niterói, explicou o que representa ter o equipamento dentro de uma unidade hospitalar. "Esse é um passo no futuro, e mais, representa que a rede de saúde, que é onde muitas mulheres chegam para o primeiro atendimento, terá um equipamento próprio para identificar situações de violência. Esse é um espaço extremamente acolhedor. O equipamento será um núcleo de atendimento descentralizado na Região Oceânica, uma expansão da Secretaria da Mulher. É mais uma grande conquista e estamos vibrantes com essa parceria com a Saúde", contou Thamyres.