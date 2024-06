A Emusa anunciou um pacote de urbanização que beneficiará os bairros do Cafubá, Largo da Batalha, Maceió, Santa Rosa, Piratininga, São Francisco e São Lourenço. - Alex Ramos

A Emusa anunciou um pacote de urbanização que beneficiará os bairros do Cafubá, Largo da Batalha, Maceió, Santa Rosa, Piratininga, São Francisco e São Lourenço.Alex Ramos

Publicado 22/06/2024 06:51

Niterói – O dia a dia dos moradores da comunidade do Caniçal já começou a ser transformado. Com pavimentação das vias, instalação de guarda-corpos e outras melhorias, a região, que foi contemplada por um pacote de urbanização promovido pela Prefeitura de Niterói, está cheia de novidades. Nesta sexta-feira (21), o prefeito Axel Grael vistoriou os espaços que estão recebendo as intervenções e conversou com os moradores da comunidade, que fica no bairro do Cafubá, na Região Oceânica.

Realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), as intervenções promovem a recuperação da pavimentação das vias e a requalificação dos acessos e escadarias, com a instalação de guarda-corpos, além da implementação de um novo sistema de drenagem que irá complementar o já existente. Durante a visita, o prefeito Axel Grael comentou sobre a importância das obras nas comunidades.

“Estamos reformando várias ruas e escadarias, realizando um trabalho intenso na drenagem urbana, contenção de encostas e mais. O foco dessas obras é melhorar a qualidade de vida de quem mora no Caniçal e nas comunidades de Niterói. Estamos com 500 frentes de obra espalhadas pela cidade. Esse é um momento histórico que vai trazer muitas melhorias para a infraestrutura de Niterói”, reforçou o prefeito.

O projeto no Caniçal contempla, ainda, a construção de um centro comunitário, a restauração e instalação de novos pontos de iluminação em LED e a implementação de paisagismo, bem como a criação e revitalização de áreas de convivência, que serão equipadas com itens de lazer para jovens, adultos e idosos, incluindo um campo de futebol. Com investimento de R$ 12,6 milhões, a previsão para a conclusão das obras na comunidade é para março de 2025.

O presidente da Emusa, Antonio Lourosa, também acompanhou a vistoria e comentou sobre a importância da reforma para a comunidade. “A urbanização de comunidades como a do Caniçal tem sido uma reivindicação de longa data dos moradores da área. Nossas equipes trabalham arduamente para melhorar a infraestrutura para aqueles que residem, trabalham ou frequentam esses locais. Estamos comprometidos em fazer a diferença na vida dessas pessoas”, afirmou o presidente.

Em abril deste ano, a Emusa anunciou um pacote de urbanização que beneficiará 10 comunidades de Niterói, nos bairros do Cafubá, Largo da Batalha, Maceió, Santa Rosa, Piratininga, São Francisco e São Lourenço. No total, serão destinados R$ 170 milhões para as melhorias.

Luciana Fernandes da Silva, moradora da comunidade, comentou sobre as mudanças que percebeu no bairro depois que as obras começaram. “Quando eu era pequena, o Caniçal era bem rural. Já moro aqui há 45 anos e nunca vi tanta diferença na comunidade. As escadarias estão novas, as ruas não tem mais barro, o saneamento melhorou… Agora o Caniçal vai ficar nota dez!”, comemora a moradora.