Localizada ao lado da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, a UMEI será um complemento ao sistema de educação para crianças na região - Bruno Eduardo Alves

Publicado 22/06/2024 06:17

Niterói - As obras na Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) da Ponta D’Areia entraram em fase final e o bairro está prestes a receber uma nova escola. Nesta quinta-feira (20), o prefeito Axel Grael, ao lado do secretário Municipal de Educação, Bira Marques, realizou uma vistoria no local. A previsão é que a nova escola abra cerca de 120 vagas no próximo mês.

Localizada ao lado da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha, a UMEI será um complemento ao sistema de educação para crianças na região. Agora, além das aulas para o ensino fundamental, que conta com 192 alunos, e da UMEI de Portugal Pequeno, as famílias vão poder contar com o apoio da nova creche. O investimento é de R$2,8 milhões. O prefeito Axel Grael, que acompanhou o processo das obras desde a ordem de início, comentou sobre a importância do aumento estratégico das escolas na cidade.

"A obra da unidade de educação da Ponta D’Areia faz parte de um esforço da prefeitura, que inclui a construção de quatro outras unidades, para oferecer cerca de 600 novas vagas em Niterói. A rede municipal de educação está sendo ampliada de forma estratégica, levando escolas para as áreas onde há mais necessidade. Nosso objetivo é oferecer a melhor educação para nossas crianças e tranquilidade para os pais, sem que ninguém fique fora da escola”, afirma o prefeito Axel Grael.

A unidade terá seis salas, das quais cinco serão destinadas para aulas gerais e uma será equipada com recursos multidisciplinares. Realizada pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA), a obra ainda conta com amplo refeitório, equipado com cozinha e despensa, além de área verde, quadra e recursos de acessibilidade. Recentemente, foram concluídas a instalação da estrutura metálica e o emboço do último pavimento, que, neste momento, recebe a colocação de revestimentos internos e o trabalho de pintura.

"Esta será a terceira escola inaugurada neste ano e estamos muito empolgados com o processo de expansão da nossa rede. É um sonho antigo dos moradores da Ponta d'Areia, que está saindo do papel e irá ofertar ainda mais vagas para a Educação Infantil na nossa cidade. Além dela, temos a UMEI do Fonseca, que também já está quase pronta para receber a criançada. Convocamos novos profissionais, aprovados no concurso público, para atuar nessas unidades e seguiremos trabalhando para que a Educação de Niterói avance cada dia mais", diz o secretário Municipal de Educação, Bira Marques.