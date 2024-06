Prefeito Axel Grael e Ministro Jader Barbalho Filho: parcerias para soluções climáticas - Divulgação

Prefeito Axel Grael e Ministro Jader Barbalho Filho: parcerias para soluções climáticasDivulgação

Publicado 21/06/2024 17:43

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, se reuniu com o Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, durante a abertura do Congresso Mundial do ICLEI, que está acontecendo na cidade de São Paulo. Ao lado do Secretário Geral do ICLEI, Gino Van Begin, o ministro pediu que Grael, que é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), converse com municípios brasileiros sobre importância da CHAMP (Coalizão de Parcerias para uma Alta Ambição Multinível).

A coalizão foca em aproximar Países e municípios para elaboração de políticas de enfrentamento às mudanças climáticas. O Congresso reúne 3 mil pessoas, de 96 países. Lançada em dezembro de 2023, a CHAMP reúne 62 países que se comprometeram a elevar o papel das cidades em planos climáticos. Através da FNP, os municípios aderiram, essa semana, à iniciativa. Para o ministro, é preciso, agora, que as cidades brasileiras entendam seu papel nesse processo.

Para o prefeito Axel Grael, é preciso que o conceito da CHAMP chegue aos municípios e eles entendam seu protagonismo.

“Com a CHAMP, nós estamos falando de criar políticas que transformem as cidades brasileiras em territórios cada vez mais sustentáveis e seguros. Os impactos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos. Precisamos que os municípios estejam preparados para proteger vidas. Em Niterói, fizemos investimentos muito robustos ao longo dos últimos anos em obras de resiliência. É fundamental que isso aconteça em todas as cidades”, defendeu.

O Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, pediu ao Prefeito de Niterói que mobilizasse outros municípios a seguirem o mesmo caminho de Niterói, através de parcerias com o governo federal.

“Eu me dirijo diretamente ao prefeito Axel Grael, a quem peço que dialogue com a FNP e outros entes que representam os mais de 5 mil municípios brasileiros. Precisamos que a missão da CHAMP chegue às nossas cidades. Conto com o prefeito para isso”, disse Jader Barbalho Filho, durante sua fala na abertura do Congresso.

O ICLEI é a principal associação mundial de governos locais e subnacionais dedicada ao desenvolvimento sustentável.