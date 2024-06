Quadrilha Explosão: no Arraiá do Itaipu Multicenter - Divulgação

Publicado 19/06/2024 16:49

Niterói - A Região Oceânica vai esquentar nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho. O Arraiá do Multicenter, no shopping de Itaipu, é um convite a uma viagem inesquecível ao melhor do São João, com shows imperdíveis, quadrilhas animadas e muita comida típica para você se esbaldar.

A festa, que começa na sexta-feira, dia 21, das 17h às 22h, promete uma noite embalada pela contagiante energia da Quadrilha Explosão, que vai colocar todo mundo para dançar.

No sábado, dia 22, a maratona de forró acontecerá das 14h às 22h. A programação conta com Jó Regis e Agua D'kcimba, que levará o autêntico forró pé de serra para o Arraiá e noite ainda reserva a apresentação da tradicional Quadrilha João Danado diretamente da Glória no Rio de Janeiro.

No domingo, dia 23, das 14h às 22h, a festa contará com a apresentação do Forró Pé Descalço, uma verdadeira viagem ao Nordeste. E para deixar a noite ainda mais especial, a Quadrilha Explosão volta a agitar o público com sua energia contagiante.

Na segunda-feira, dia 24, das 14h às 22h, o Arraiá do Multicenter 2024 se despede em grande estilo com a animação garantida por conta do Forró Pé Descalço e da Quadrilha Balão Dourado, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E a programação não para por aí. O público infantil poderá aproveitar o Camarim Caipira no 2º piso do shopping, em frente a Planet Cinemas, das 16h às 18h. Os monitores vão produzir o visual das crianças com uma maquiagem especial, trancinhas e bigodes, para todos entrarem no clima do evento. Atividade com distribuição de senhas no local.



E para a criançada entrar ainda mais no clima do festejo junino, o Clube+ Multicenter está com novidade. O usuário ativo no programa de benefícios do shopping poderá resgatar o cupom, que dará direito a duas caixinhas de estalinhos. O cupom será de livre resgate, ou seja, não precisa possuir pontos, mas o usuário precisa estar ativo com cadastro mínimo de 1 ponto nos últimos 6 meses. 01 cupom por CPF, por dia do evento, sujeito a término do estoque. Local: 2º piso, em frente à Reserva. Horário: 15:30 às 21:30.

SERVIÇO:

Evento: Arraiá do Multicenter 2024

Datas: 21 a 24 de junho

Local: Shopping Multicenter Itaipu

Dias e Horários: Sexta: 17h às 22h; Sábado e Domingo: 14h às 22h; Segunda: 14h às 22h

Valor: Entrada gratuita