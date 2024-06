Os trabalhos foram realizados pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - Leonardo Simplício

Publicado 18/06/2024 19:50

Niterói - A Prefeitura concluiu as obras de estabilização de taludes na comunidade do Caranguejo, localizado no Largo da Batalha, região de Pendotiba. Com investimento de R$ 10,7 milhões, o local recebeu intervenções em cinco pontos com técnicas como cortina atirantada que cobre uma área de 1129 m² e solo grampeado com geomanta. Além da contenção, foi construído um novo sistema de drenagem, revitalização dos acessos, e a instalação de guarda-corpo.

Os trabalhos foram realizados pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa). O presidente da Emusa, Antonio Lourosa, expressou sua gratidão e reconhecimento pelo trabalho das equipes que contribuíram para a realização da obra.

“Quero expressar minha gratidão às equipes que tornaram possível a realização de mais uma contenção em nossa cidade. Esta entrega representa um símbolo de segurança e bem-estar para os moradores da região”, afirmou Antonio Lourosa.