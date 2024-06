Fernanda Sixel e a gestora Gabriela Linhares: no encontro de pré-candidatas a vereadoras - Alex Barros

Publicado 18/06/2024 08:27

Niterói - Nesta segunda-feira (17), foi realizado um encontro de pré-candidatas a vereadoras de Niterói com o pré-candidato à prefeitura Rodrigo Neves e sua vice, a atleta Isabel Swan. O evento aconteceu na sede da ACIERJ, no Centro.

A atriz e gestora cultural Gabriela Linhares, umas das pretendentes à Casa Legislativa, esteve presente e enalteceu o evento: “Foi muito importante para vermos o quanto temos mulheres potentes aqui. Imagine se a Câmara dos Vereadores tivesse essa presença e força de todas nós? É muito interessante observar a relação entre essas mulheres, eu vejo uma grande irmandade, a competição é muito mais suave, pois a gente sabe das nossas dificuldades de vida e dentro da política“, afirmou, contestando a baixa representatividade feminina na Câmara e a violência de gênero na política.



Em sua fala, o pré-candidato a prefeito, Rodrigo Neves, comentou os avanços na sua gestão e na continuidade com Axel Grael, o atual gestor da cidade - sobretudo em políticas públicas que afetam a vida das mulheres, como os programas assistenciais de Moradia Popular e Moeda Arariboia, garantindo habitação e renda; as ações na Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) como a Sala Lilás e Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam); e os dispositivos de amparo contra violência doméstica. “Homens se segurem, porque a mulher agora pode ir onde elas quiserem”, encerrou sua fala, comentando que desde sua primeira campanha para prefeitura em 2008, contou com o apoio de Isabel Swan, que agora está como pré-candidata a vice-prefeita.



Ligada aos esportes, também no ano de 2008, Isabel foi a primeira mulher brasileira medalhista de ouro por Vela nos Jogos Olímpicos de Pequim, junto com Fernanda de Oliveira. “Estou agora na linha de frente nesse movimento das mulheres para crescerem na política. Como falamos na vela, é a bússola que indica o rumo certo, e como na força do esporte, vamos lutar para conquistar mais espaços”, afirmou a atleta, de histórica relação com Niterói. Também estiveram presentes a deputada estadual Verônica Lima e outros nomes proeminentes na política da cidade, como os advogados Luciano Alvarenga e Guido Tiepolo; o coordenador de comunicação Fernando Stern, Cadu Sixel e sua mãe Fernanda Sixel, respectivamente filho e esposa do pré-candidato a prefeito.



Esse movimento continua com a construção do Plano de Governo, programado para a próxima quarta-feira (19), às 18h, no Clube Canto do Rio. Etapa crucial para continuar a influência para aumentar o protagonismo feminino nas eleições que avizinham.

Participa Mulher



Para incentivar o protagonismo feminino na política, a Comissão Gestora de Política de Gênero do TSE (TSE Mulheres) criou o projeto #ParticipaMulher. A página na internet dessa campanha permanente da Justiça Eleitoral reúne informações sobre a história do voto feminino, as primeiras mulheres a conquistar espaços de relevância no meio político e notícias que abordam a atualidade dessa participação.



A Comissão TSE Mulheres foi instituída em 2019 para atuar no planejamento e no acompanhamento de ações relacionadas ao incentivo à participação feminina na política e na Justiça Eleitoral. A ideia é inspirar mulheres a ocuparem cargos políticos