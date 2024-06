O espetáculo é uma homenagem e resgate emocional que diverte toda a família com muita música dedicada à época - Divulgação

Publicado 17/06/2024 18:48

Niterói - E se as crianças de hoje pudessem viver com os pais toda a alegria e a essência dos anos 1980? Chegou a hora de pais e filhos se divertirem juntos. O espetáculo é uma homenagem e resgate emocional que diverte toda a família com muita música dedicada à época, estrelado por Daniel Del Sarto, que estará em cartaz na Sala Nelson Pereira dos Santos, nos dias 22 e 23 de junho, às 16h.

Se você foi criança na época em que pegar carona nessa cauda de cometa ou dançar na festa do estica e puxa eram garantia de muita diversão, vai adorar reviver tudo isso (e muito mais) neste espetáculo inédito para pais e filhos compartilharem juntos grandes hits e estilos da década de 1980 e reviverem toda a alegria da época.

Escrita e dirigida pela dupla Luciano Vianna e Daniel Del Sarto, o espetáculo é uma grande homenagem à década de ouro da música, com ênfase nas lembranças da infância dos pais, mas com uma linguagem cativante e lúdica que atrai a nova geração. "Procuramos dar um grande resumo do que foram os anos 80 musicalmente e artisticamente e dividimos o espetáculo em blocos temáticos com vídeos emocionantes, que nos ajudam a contar essa linda história, mesclando teatro, com projeção, com enredo, música e emoção trocada com o público", ressalta Daniel.

Conduzida pelo cantor e ator, Daniel Del Sarto (que as crianças conhecem pelo papel de pai de Larissa Manoela na novela "Cúmplices de um Resgate", da Netflix) "Anos 80 - Ploc Para Crianças" traz ainda para o palco uma banda composta por músicos com experiências marcantes no cenário da música na noite carioca, como Alex Aguiar (cantor), Andy Drumond Sax (saxofonista) e Gabriel Barreto (baterista).

O espetáculo é uma experiência audiovisual completa misturando de forma lúdica imagens e vídeos da época exibida em um super telão de cinema e músicas com banda ao vivo. Uma grande homenagem aos artistas do cenário nacional e internacional que vão de Sidney Magal a Queen, passando por Xuxa, Saltimbancos, Arca de Noé, Trem da Alegria, Wando, Rosana, Balão Mágico, entre muitos outros, emocionando com muita diversão e interação com o público, passando pelo axé, paródias sobre boy bands e sucessos do Rock Brasil.

"Mexemos com o emocional e a memória das pessoas, não apenas com as músicas, mas também com as muitas histórias contadas por Del Sarto durante o espetáculo, sempre com muita interação do público", ressalta Luciano Vianna. Num momento mágico, as crianças são convidadas a vir ao palco e desenhar, ao som de Aquarela, canção de Vinicius de Moraes e Toquinho, e interpretada pelo elenco.

SERVIÇO

Evento:"Anos 80 - Ploc para Crianças"

Texto e Direção: Luciano Vianna e Daniel Del Sarto

Cantando e contando estórias: Daniel Del Sarto

Cantando e animando: Alex Aguiar

Sax: Andy Drumond Sax

Violão: Daniel Del Sarto

Bateria: Gabriel Barreto

Produção: Desassossego Produções

Datas: 22 e 23 de junho de 2024

Horário: Sábado e Domingo, às 16h

Classificação Indicativa: Livre

Duração: 65min

Valores: R$ 60 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Link para o evento no site da Sympla

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Av. Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos