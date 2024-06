Prefeito Axel Grael: dando ordem de inicio às obras em Itaipu - Lucas Benevides

Publicado 16/06/2024 15:02

Niterói - O prefeito de Niterói, Axel Grael, deu ordem de início, neste sábado (15), às obras de drenagem e pavimentação do Campo Belo, em Itaipu, na Região Oceânica. No total, 18 ruas no local vão receber nova infraestrutura, abrangendo uma extensão de 6,2 quilômetros. As vias serão equipadas com guias de meio-fio. O investimento da Prefeitura é de R$ 36,3 milhões. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 12 meses.

As calçadas existentes nas vias do Campo Belo serão requalificadas. A sinalização será aprimorada e uma ciclofaixa será instalada. A urbanização no Campo Belo se soma a uma série de melhorias realizadas pela Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) na Região Oceânica. Somente em 2023, a Prefeitura de Niterói concluiu intervenções nos bairros de Serra Grande, Maravista e Itaipu. No total, 87 ruas receberam melhorias, incluindo a instalação de novas redes de drenagem, pavimentação, construção de calçadas e paisagismo.

"Desde 2013 estamos avançando em obras de infraestrutura em toda a Região Oceânica. A última parte que falta desse trecho pro lado da Lagoa de Itaipu é o Campo Belo. Após concluir essa parte, teremos algumas ruas na Serra Grande e alguma coisa também no Santo Antônio. Falta muito pouco para concluirmos a pavimentação de toda a Região Oceânica. Transformações como as que estamos fazendo na Região Oceânica requerem tempo. Para que sejam executadas é fundamental que exista continuidade. Como temos isso estamos avançando", destacou o prefeito Axel Grael.

Além do início das obras no Campo Belo, estão em andamento intervenções de urbanização no Engenho do Mato, onde 117 ruas serão beneficiadas, e também no Jardim Imbuí, contemplando outras 17 vias. O presidente da Emusa, Antônio Lourosa, ressaltou as mudanças provocadas pelas obras na Região Oceânica.

"A Região Oceânica sempre foi um lugar lembrado pela poeira e a lama na rua quando chovia. Isso trazia transtornos para os moradores e uma imagem negativa para um lugar tão bonito e especial da nossa cidade. As obras de infraestrutura, com drenagem e pavimentação, mudaram essa realidade. A Região Oceânica é cada vez mais um orgulho para quem mora aqui e para toda a cidade", afirmou Antônio Lourosa.

Para o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Vicente Temperini, o avanço das obras na Região Oceânica quebrou a descrença que existia em relação ao desenvolvimento local. "Junto com a obra do túnel ligando a Região Oceânica ao restante da cidade vieram obras de infraestrutura passando por todos os bairros. Começou pela Fazendinha, Cafubá, veio avançando e chegou no Engenho do Mato e aqui no Campo Belo. A continuidade das obras está provando que praticamente todas as ruas já foram concluídas ou já estão recebendo obras de drenagem e pavimentação. Falta muito pouco. Tenho certeza que vamos drenar e pavimentar as ruas de toda a Região Oceânica", concluiu Vicente Temperini.