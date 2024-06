Niterói: previsão é de que sejam convocados pelo menos 25 aprovados durante o prazo de validade do concurso - Reprodução

Publicado 14/06/2024 16:16

Niterói – A Procuradoria Geral do Município de Niterói (PGM) está com inscrições abertas para o 10º Exame de Seleção para Estágio Forense. Os estudantes de Direito podem se inscrever no processo seletivo até o dia 12 de julho. De acordo com o Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) da PGM/Niterói, a previsão é de que sejam convocados pelo menos 25 aprovados durante o prazo de validade do concurso.

As inscrições podem ser realizadas por meio de requerimento específico, disponível no portal https://pgmn.selecao.net.br. O edital com todas as regras do processo seletivo também pode ser acessado no site da PGM, em http://pgm.niteroi.rj.gov.br/

O procurador-geral de Niterói, Francisco Soares, destacou que o estágio na PGM pode ser um diferencial na vida dos estudantes. “O programa de estágio é uma grande oportunidade de desenvolver as habilidades dos estudantes de Direito, que estarão em contato direto com os procuradores municipais. Eles vão atuar em uma Procuradoria que é destaque no cenário nacional. No mês passado, foi realizada uma feira de estágio na UERJ com várias carreiras jurídicas e a PGM/Niterói estava presente. Estamos sempre estimulando as inscrições no nosso programa de estágio, que certamente é uma passagem importante no currículo de qualquer estudante”, afirmou Francisco Soares.



A bolsa auxílio do estágio é de R$ 1.200,00, além de auxílio transporte. O valor da taxa de inscrição é R$ 60,00. A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais. A previsão é de que a prova seja aplicada no dia 1° de setembro.