Renan Perez: Professor é especialista em análise de dados e explica sobre marketing digitalDivulgação

Publicado 14/06/2024 15:45

Niterói - A influência da Inteligência Artificial, o aprendizado de máquinas e a inteligência de negócios na formação de estratégias de marketing digital são ferramentas potentes de um mercado cada vez mais competitivo. Para apresentar alguns pontos importantes do cenário digital na atualidade, o professor e analista de dados Renan Perez, formado pela ESPN, mostra alguns tópicos desta cultura da web.

A integração de tecnologias como Inteligência Artificial (IA), machine learning e business intelligence (BI) geraram um impacto profundo nos serviços de marketing digital e nas estratégias adotadas pelas empresas. A IA permitiu segmentação sofisticada de clientes, análise preditiva e personalização, resultando em estratégias de marketing mais refinadas e eficazes.

Os modelos de aprendizado de máquina ajudam a direcionar os esforços de marketing, utilizando os dados existentes para determinar os canais mais ideais para atingir as metas e podem até automatizar campanhas. Quanto às ferramentas de Business Intelligence (BI), elas fornecem insights orientados por dados que ajudam a entender o público, identificar tendências no comportamento do cliente, medindo a eficácia das campanhas de marketing em todos os canais. “Os serviços de marketing digital fornecem recursos e dão às empresas benefícios que ocorrem na web. Além disso, as iniciativas de web marketing e digital trazem oportunidades para que as que marcas se tornem referência para o mercado, fazendo uma marca reconhecida, com crescimento de vendas”, diz ele.

Segundo o professor, espera-se que o futuro do marketing se concentre no foco no cliente, personalização e considerações éticas, com a análise de dados desempenhando um papel crucial na entrega de experiências personalizadas. A Sustentabilidade e as práticas éticas estão se tornando componentes essenciais das estratégias de marketing, à medida que os consumidores priorizam marcas ecologicamente corretas e socialmente responsáveis. “O marketing de conteúdo criado em qualquer canal de mídia social pode ser capturado em ferramentas de gerenciamento de conteúdo, com a opção de serem atualizadas e republicadas por procedimentos manuais ou mesmo os automáticos para economizar tempo. Esse conteúdo, uma vez criado e compartilhado nos canais, pode ser contado com os recursos do software de BI, e tem a possibilidade de ser habilitado para crescer de forma consistente com as campanhas publicitárias, motivando esforços para novos conteúdos publicados para segmentos de público interessados. A integração dessas tecnologias requer uma abordagem proativa de profissionais e empresas para se adaptar ao cenário de marketing em mudança e às preferências do consumidor. Ao alavancar ferramentas de IA, aprendizado de máquina e BI de forma eficaz, as empresas podem adaptar suas estratégias para atender às necessidades e expectativas em evolução de seu público-alvo”, ensina Perez.

O Professor Renan Perez tem proficiência em Marketing Digital com experiência em Análise de Dados, Gestão de Marketing Digital e Desenvolvimento Web. É analista de dados e de campanhas de publicidade em canais de mídia e nas plataformas e ferramentas de gestão publicitária, destacando Google Ads, Meta Ads e LinkedIn Ads, ajustando-as conforme necessário para otimizar os resultados e retorno para o investimento. Perez é conhecido pela vasta cultura em empreendimentos virtuais, além de ter formado diversos profissionais para o segmento. Há cerca de 20 anos reúne experiências no setor e atende pelo e-mail contato@renanperez.com.br.