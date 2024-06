Show do Sorriso Maroto: esquema especial de trânsito - Divulgação

Publicado 14/06/2024 15:20

Niterói – A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, divulgou a operação especial de trânsito para o show do Sorriso Maroto que será realizado neste domingo (16), no Caminho Niemeyer. A ação tem como objetivo organizar o trânsito de veículos e dos transportes dos espectadores, priorizando a segurança do público. Haverá interdição do tráfego nas vias do entorno da região. Operadores de trânsito estarão estrategicamente posicionados para garantir a fluidez nas vias de acesso ao Caminho Niemeyer.

No domingo (16), uma faixa de rolamento da Avenida Professor Plínio Leite ficará interditada ao trânsito, a partir das 13h do dia 16 até a primeira hora do dia 17, em toda a sua extensão, a partir da Rua Um. As ruas Dr. Fróes da Cruz, Saldanha Marinho, Marquês de Caxias e Doze ficarão totalmente interditadas ao trânsito no trecho entre a Plínio Leite e a Rua Um, entre 13h do dia 16 até 1h do dia 17.

Será proibido estacionar em toda a extensão do lado direito de circulação da Rua Um, das 8h do Domingo (16) até às 01h da segunda-feira (17). Um ponto de táxi com 15 vagas estará disponível na Avenida Professor Plínio Leite, no trecho entre as ruas Saldanha Marinho e Marquês de Caxias, sentido Terminal Rodoviário João Goulart, das 13h do dia 16 até 1h do dia 17. O ponto de vans será deslocado para a Rua Dr. Fróes da Cruz, no lado direito de circulação da via, entre a Visconde do Rio Branco e a Visconde de Itaboraí, no mesmo horário.