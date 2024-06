Doenças respiratórias: resultado do exame é rápido e preciso - Divulgação

Publicado 14/06/2024 15:02

Niterói - A proximidade do inverno, as baixas temperaturas e baixa umidade relativa do ar propiciam o desenvolvimento de doenças respiratórias. Resfriados, gripes e doenças nos pulmões são alguns desses diagnósticos que apontam que a saúde respiratória não está 100%.

E para tratar dessas doenças é importante um diagnóstico preciso e seguro. Nesse contexto, exames de análises clínicas podem detectar a presença de quatro principais vírus: Sars-CoV-2, influenza A e B e Sincicial Respiratório (VSR).

"Trata de um painel enxuto, porém de alta eficácia para um exame de triagem ou complementar. É importante um diagnóstico preciso, isto é, de alta sensibilidade para esclarecer a etiologia das viroses. Neste caso, o painel molecular, por metodologia PCR, é uma excelente alternativa comparado aos testes rápidos”, pontuou a médica patologista clínica, Dra. Christina Bittar.

O resultado desse exame é rápido e preciso, e através dele é possível direcionar para um tratamento eficaz e assertivo.