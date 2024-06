O projeto tem como foco os alunos de escolas públicas, porém outras escolas podem procurar a coordenadoria - Divulgação

Publicado 13/06/2024 21:17

Niterói - A Prefeitura, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude (CPPJ), promoveu, nesta quinta-feira (13), uma trilha ecológica no Morro das Andorinhas. Participaram 30 alunos do Ensino Médio, além de três professores que acompanharam os jovens do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho e do CE Aurelino Leal. A atividade celebra o mês do Meio Ambiente e tem como objetivo reforçar a importância da preservação ambiental.

A coordenadora de Juventude, Luisa Assumpção, destaca que o projeto tem como foco os alunos de escolas públicas, porém outras escolas podem procurar a coordenadoria para realizar a atividade."A trilha proporcionou aos jovens a oportunidade de explorar a beleza natural da região, sensibilizando-os sobre a importância da preservação ambiental. Essa iniciativa se alinha com os objetivos de conscientização e engajamento da juventude em ações sustentáveis durante este mês dedicado ao meio ambiente", explicou Luisa.

A atividade faz parte do projeto CPPJ nas Escolas, desenvolvido pela Coordenadoria de Juventude para fortalecer a colaboração entre a Prefeitura de Niterói e as escolas da cidade. O passeio na trilha interpretativa no Morro das Andorinhas foi realizado em parceria com a equipe de guardas ambientais do Parque Estadual da Serra da Tiririca e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) que explicaram, durante o percurso, sobre as questões naturais e ambientais do Parque.

CPPJ nas Escolas - as escolas e grupos interessados em promover atividades de cunho sócio ambiental voltadas para os jovens, podem entrar em contato com a Coordenadoria por meio do WhatsApp (21) 96655-7693 ou pelo e-mail niteroi.cppj@gmail.com.