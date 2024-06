Curso pré-vestibular da Grota: iniciativa de um grupo de educadores de Niterói - Divulgação

Publicado 13/06/2024

Niterói - O Espaço Cultural da Grota vai iniciar um curso gratuito para jovens estudantes que se preparam para o Enem. Os alunos poderão assistir aulas de matemática, língua portuguesa, redação, biologia, história, geografia, física e química, todas ministradas por professores voluntários.

Ao todo, são ofertadas 25 vagas para estudantes da rede pública e moradores da Comunidade da Grota. As inscrições devem ser feitas por meio de um formulário disponível no site do Espaço Cultural da Grota ( www.grota.org.br ) ou por meio do Instagram da Orquestra da Grota, @orquestradagrota.

O curso terá início no próximo domingo, 16 de junho. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, com preferência para alunos do 3º Ano. Estudantes que cursam as demais séries ou que já tenham concluído o Ensino Médio também podem se inscrever. As aulas acontecem sempre aos domingos, das 14h às 18h, na sede do Espaço Cultural da Grota. O endereço é Rua Otto Bastos, 23, em São Francisco – Niterói.

O curso pré-vestibular da Grota é uma iniciativa de um grupo de educadores de Niterói, liderados pela professora Carla Rodrigues, mãe de um dos alunos de música do ECG. “Ficamos muito felizes quando recebemos a proposta de abrirmos um curso pré-vestibular na Grota. Essa não é a primeira vez que oferecemos essa oportunidade para os estudantes em nosso espaço, e tenho certeza de que vamos repetir o sucesso de experiências anteriores”, comemora Lenora Mendes, fundadora e coordenadora do ECG.

Desde sua fundação, o Espaço Cultural da Grota já capacitou centenas de alunos em seu Curso de Formação Musical e também permitiu que mais de 40 estudantes obtivessem diploma de graduação – alguns de pós-graduação - em nível superior. Atualmente, outros cerca de 40 estudantes do projeto cursam a faculdade em diversas disciplinas.