Exposição Brasilidades: grátis, no Solar do Jambeiro - Divulgação

Exposição Brasilidades: grátis, no Solar do JambeiroDivulgação

Publicado 12/06/2024 11:40

Niterói - O Solar do Jambeiro recebe até o dia 30 de junho, a exposição “Brasilidades”. A mostra coletiva reúne obras de estudantes de arte do Espaço Perspectiva, inspirados pela diversidade da cultura do povo brasileiro. A exposição tem entrada gratuita, e segue até o dia 30 de junho.

Usando como inspiração as louças e azulejos portugueses e paisagens retratadas por artistas da época do descobrimento, as obras retratam a formação do povo brasileiro utilizando materiais como acrílica, lápis de cor e canetas esferográficas.

SERVIÇO

Evento: Exposição Brasilidades

Visitação: até 30 de junho; terça a domingo, de 11h às 16h.

Valor: Entrada Gratuita

Classificação: Livre

Local: Solar do Jambeiro

Endereço: Rua Presidente Domiciano 195, Niterói, São Domingos