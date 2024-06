O Programa Niterói Jovem Ecosocial, premiado pela ONU, foi elaborado em 2018 e implementado pela Secretaria Municipal de Participação Social - Bruno Eduardo Alves

Niterói - A Sala Nelson Pereira dos Santos recebeu, nesta terça-feira (11), a formatura da segunda turma do Jovem EcoSocial. 450 alunos, com idade de 16 a 24 anos, receberam o certificado de conclusão em 12 cursos profissionalizantes em diversas áreas. O programa atendeu em sua segunda turma 26 comunidades ao longo de 20 meses. Durante o período, os jovens realizaram o plantio de mais de nove mil mudas de vegetação nativa.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, falou sobre a importância do programa dar oportunidades para os jovens. "Esse é um momento de muita felicidade. Formar a segunda turma do Programa Niterói Jovem Eco social. Esse programa integra educação e inclusão social com oportunidades para os jovens das nossas comunidades. A gente acredita na educação. Temos que expor os jovens às oportunidades. Quanto mais preparados vocês estiverem, mais oportunidades vão surgir. Dentro de cada jovem existe um grande potencial. Como gestores públicos, temos que garantir estas oportunidades. Continuem buscando conhecimento para realizar os seus sonhos", destacou o prefeito.

O Programa Niterói Jovem Ecosocial, premiado pela ONU, foi elaborado pela Prefeitura de Niterói em 2018 e implementado pela Secretaria Municipal de Participação Social de Niterói. O Ecosocial faz parte da Política Municipal de Prevenção à Violência, que estabelece os eixos do Pacto Niterói Contra a Violência, ações integradas de mitigação da violência em nosso município em três eixos; desenvolvimento humano, formação técnica em 12 diferentes cursos gratuitos (padeiro, confeiteiro, desenvolvedor de aplicativos, operador de suporte técnico em TI, assistente de marketing digital, eletricista e instalador residencial, agente de reflorestamento, agente de saneamento, mecânica de refrigeração doméstica, mecânico de motores ciclo otto, mecânico de motocicleta, auxiliar de operações logísticas e assistente administrativo), além de atividades de campo com foco em Educação Ambiental.

Nesta edição os jovens realizaram o plantio de mais de nove mil mudas de vegetação nativa, implementaram 14 novos canteiros de horta plantados em comunidades como; Fazendinha, Jacaré, Rio do Ouro, Boa Esperança, além de ressignificarem 37 áreas com limpeza, plantio, pintura e outras intervenções realizadas por alunos em locais como Estação histórica do Pátio Leopoldina, o lago do Mirante do Zulu, o arrimo da Boa Esperança e a escadaria de acesso a comunidade do Morro da Penha, na Ponta d'Areia.

O secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro, lembrou que o projeto oferece aos jovens a oportunidade de uma nova perspectiva de vida, uma vez que reúne a formação e a capacitação profissional, além da consciência ambiental, criando um compromisso desses jovens com o território onde vivem. “O Niterói Jovem EcoSocial conclui a sua segunda fase atendendo, no total, 900 jovens de 37 comunidades da cidade com o objetivo de desenvolver novas habilidades e competências nesses jovens. É um programa de inclusão social, combate à desigualdade, prevenção à violência e geração de oportunidades”, afirmou Octávio Ribeiro.

Henriquelme Araújo, 17 anos, um dos formandos da noite, falou sobre a importância de concluir essa etapa de vida. "Concluir o meu curso e me formar é mais um motivo para seguir em frente e mostrar para todos que nossos sonhos não estão tão distantes assim", disse.

O vice-presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, enfatizou o sucesso do projeto desde a primeira edição realizada entre 2019 e 2021 quando, mesmo no período da pandemia, apresentou bons resultados, justificando a manutenção da iniciativa que chega a sua segunda etapa com a formação de mais 500 jovens, de 26 territórios de Niterói. “Esse é o resultado de uma bem-sucedida política pública da Prefeitura de Niterói, que a Firjan SENAI SESI tem a honra de realizar. Nossa parceria desenvolve esses jovens do ponto de vista humano e profissional. Esse é um exemplo de investimento social público capaz de transformar vidas, preparando os participantes para o mercado de trabalho. A indústria também se beneficia com a capacitação desses jovens”, analisou Luiz Césio Caetano, ressaltando a contribuição do projeto para a redução da exposição dos jovens em situação de vulnerabilidade social.

Participaram ainda da solenidade a coordenadora do Pacto Niterói Contra a Violência, Graça Raphael, e o presidente da Famnit, Manoel Amâncio, além de autoridades do Legislativo niteroiense.