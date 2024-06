Nesta semana a programação vai percorrer os bairros Icaraí, Centro, Barreto e Fonseca - Divulgação

Publicado 11/06/2024 20:01

Niterói - Neste mês de junho, o projeto Arte na Rua segue apresentando uma diversificada programação artística gratuita, ao ar livre e em diversos pontos da cidade. Tem dança, teatro, música, circo, grafite, artesanato, literatura, audiovisual e muito mais! É arte sem fronteiras, acessível a todo mundo. Nesta semana, a programação vai percorrer os bairros Icaraí, Centro, Barreto e Fonseca.



Na Quarta-feira, 12 de junho, o palco da esquina das ruas Paulo Gustavo e Belisário Augusto, em Icaraí, recebe às 18h o grupo instrumental Mandalla, presente há 10 anos no mercado. O Mandalla, formado por músicos da Orquestra de Cordas da Gota, é conhecido em Niterói por embalar lindas uniões. E em especial no Dia dos Namorados, o grupo artístico preparou um lindo repertório com canções para embalar casais apaixonados da cidade.



A Praça São João, no Centro da cidade, recebe na quinta-feira (13), dois eventos: um de capoeira e, o outro, um sarau. Às 13h, o grupo de Capoeira Angola N'golo, fundado em 1991 pelo Mestre José Carlos, em Nova Iguaçu. Logo em seguida, às 14h30, o Sarau Ocupação Afropoética apresenta seu encontro literário-musical idealizado pela ativista cultural, escritora e psicóloga Sol de Paula. O Sarau é um espaço de interação entre escritores, músicos, dançarinos, artistas em geral, cujo objetivo principal é divulgar, promover e fomentar a arte inclusiva e libertadora.



No Sábado (15), às 18h, a praça Flávio Palmier, no Barreto, recebe os Filhos de Sinhá – uma roda de samba itinerante que não tem músicos fixos em sua composição. A cada edição novos músicos são convidados a participar e a formação da roda se transforma, o que resulta em uma mistura de talentos bem especial. Nas apresentações, cada músico convidado que participa da respectiva edição, traz a sua alegria, seu talento e se torna mais um "Filho" de Sinhá. No repertório, as edições prestigiam clássicos do samba de renomados compositores e composições da galera nova, que tem feito muita coisa boa por aí. A "Sinhá", representada por uma boneca, simboliza a mãe, aquela que acolhe, que recebe cada um de seus filhos (os músicos) em sua roda de samba.



Uma programação em dose tripla, é o que o Arte na Rua promove no domingo (16), no Horto do Fonseca. Às 11h, Jéssica Martins convida a criançada para sua Contação de história. Na sequência, às 11h30, a capoeira toma conta do palco, com o Grupo Raízes do Mestre Chocolate. A programação se encerra com o Jongo Folha da Amendoeira, às 13h30.



SOBRE O PROJETO



Composto por diversas atrações semanais gratuitas, o Arte na Rua é um circuito das artes que percorre ruas, praças e outros espaços públicos de Niterói, afirmando o potencial criativo da cidade e valorizando a ocupação dos territórios públicos, partindo do princípio no qual as ruas são livres para as manifestações artísticas: arte pública, urbana, livre, popular e democrática, conforme determinam as Leis Municipais 3017/13 e 3057/13.



O evento é parte do compromisso da Fundação de Arte de Niterói (FAN) em transformar nossa cidade na Cidade da Cultura. O Arte na Rua prioriza artistas niteroienses, sabendo da importância de fomentar e auxiliar na distribuição da produção local, mas reconhece o valor de promover apresentações de artistas de outras cidades, promovendo intercâmbio cultural. O projeto já é uma referência para a democratização da cultura em Niterói e, em 10 anos de atuação, passou por diversos bairros da cidade, percorrendo e consolidando diversos pontos de convivência. Foram contempladas mais de 1.000 apresentações, distribuídas entre variadas linguagens.

Serviço



Grupo Mandalla, música

Local: Esquina de ruas Ator Paulo Gustavo e Belisário Augusto - Icaraí

Data: Quarta-feira, 12 de junho de 2024

Horário: 18h



Grupo de Capoeira Angola N'golo

Local: Jardim São João - Centro

Data: Quinta-feira, 13 de junho de 2024

Horário: 13h



Sarau Ocupação Afropoética, literatura

Local: Jardim São João - Centro

Data: Quinta-feira, 13 de junho de 2024

Horário: 14h30



Filhos de Sinhá, roda de samba

Local: Praça Flávio Palmier, Barreto

Data: Sábado, 15 de junho de 2024

Horário: 18h



Contação de história com Jéssica Martins

Local: Horto do Fonseca

Data: Domingo, 16 de junho de 2024

Horário: 11h



Abadá Capoeira Grupo Raízes com Mestre Chocolate

Local: Horto do Fonseca

Data: Domingo, 16 de junho de 2024

Horário: 11h30



Jongo Folha da Amendoeira

Local: Horto do Fonseca

Data: Domingo, 16 de junho de 2024

Horário: 13h30