Dirigida por Marcelo Misailidis e codirigida por Ana Botafogo, a produção une duas das maiores mentes criativas da históriaWagner Brum

Publicado 11/06/2024 19:12

Niterói - No próximo dia 12 de junho (quarta-feira), às 19 horas, o Theatro Municipal de Niterói, será palco da reestreia de "ST Tragédias", dirigida por Marcelo Misailidis e codirigida por Ana Botafogo. Essa produção une duas das maiores mentes criativas da história, o escritor inglês Shakespeare e o compositor russo Tchaikovsky, daí o nome "ST", em uma fusão de arte e emoção que promete cativar o público. O espetáculo tem o Patrocínio Master da Petrobras e patrocínio do Grupo Sendas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura/Lei Roaunet.

"Quando falamos de Shakespeare, estamos nos referindo a alguém que melhor capturou a essência da alma humana. Assistir a suas peças nos concede acesso a certos padrões que são essenciais revisitar, a fim de evitar cometer os mesmos erros que são parte integrante dessas questões comportamentais. Temas atuais, como o feminicídio, já estão abordados nas obras de Shakespeare. É por isso que essas peças são tão significativas e contemporâneas. Revisitar essas obras é impactante", explica Marcelo Misailidis.

Conhecido por sua vasta experiência nas artes cênicas e musicais, Marcelo Misailidis traz à vida as lendárias obras "Romeu e Julieta" e "Othello, o mouro de Veneza", de Shakespeare, através da linguagem da dança, sob poemas sinfônicos de Tchaikovsky. O projeto combina balé, dança, música, teatro, criação visual, com coreografias que exploram a essência dramática das peças, pensadas por Marcelo durante a pandemia, com o intuito de celebrar os 30 anos de parceria entre ele e Ana Botafogo, uma das figuras mais proeminentes da dança brasileira. Juntos, eles conduzem o público por uma jornada de emoções.

"ST -Tragédias traz a emoção à flor da pele. Juntamos Shakespeare e Tchaikovsky: o que queremos é emocionar o público. A coreografia de Misailidis se junta à genialidade desses dois grandes ícones da cultura universal", conta Ana Botafogo. Em sua estreia, a peça celebrou 30 anos de parceria de Ana Botafogo e Marcelo Misailidis, casal considerado partnership - a emblemática dupla de bailarinos do Theatro Municipal de forte empatia cênica e identidade com o público, que lotava as plateias de todo o país para vê-los dançar. O espetáculo, que estreou em junho de 2022 no Teatro da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e fez parte da noite de gala do Festival de Dança de Joinville, além de uma única apresentação no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, está de volta.

FICHA TÉCNICA



Coreografia e concepção artística: Marcelo Misailidis

Codireção: Ana Botafogo

Elenco Romeu e Julietta: Rodrigo Hermesmeyer e Manuela Roçado

Elenco Othello: Desdemona - Marcia Jaqueline. Iago - Marcio Jahú. Othello - Edifranc Alves. Natan Lopes (Standing de Othello). Bianca - Thatyanna Oliveira. Emilia - Priscila Albuquerque. Brabancio - Joseny Coutinho. Doge - Areias Herbert. Cássio - Cristian Aguilar. Rodrigo - Yitzhack Davi. Ludovico - Wallace Guimarães. Soldados: Rafaella Brum, Paula Tinoco, Marcelle Gomes, Priscilla Santos, Ayla Godinho, Evellyn Fiscina. Gabriela Monte (Standing de Soldado).

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Figurino: João Paulo Bertini

Cenografia: Marcelo Misailidis

Assistente de direção: Marcio Jahú

Coordenação de Produção: Dani Marie Uhebe

Direção de produção: Rômulo Rodrigues

Produção executiva: Romero Monteiro



SERVIÇO



Evento: Peça teatral ST Tragédias

Data: 12 de junho (quarta-feira)

Horário: 19h

Classificação etária: 14 anos

Duração: 60 min

Ingresso: R$ 60 (Plateia, Frisa e 1º balcão) | R$ 40 (2º balcão e Galeria)

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói.