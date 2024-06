Taiu Bueno, idealizador do projeto, o campeão paralímpico Clodoaldo, a palestrante Laila dos Santos e o fundador do Cuida Bem de Mim, Bernardo Medeiros - Divulgação

Niterói - A cidade recebeu, no último fim de semana, no 21º GAC, na Praia do Forte Imbuí, o evento Dream Challenger, que promove surfe para pessoas com deficiência.

Taiu Bueno, considerado um dos maiores surfistas de ondas grandes do mundo, sofreu um acidente que lesionou a medula espinhal e passou a se locomover com cadeira de rodas em 1991. Apesar das limitações, o surfista não abandonou as ondas e passou a surfar com uma prancha adaptada para PcD. Com a ajuda de parceiros, Taiu desenvolveu diversos equipamentos adaptados que permitem o acesso de paraplégicos, tetraplégicos e deficientes visuais ao mar.

O evento na cidade de Niterói teve como anfitrião o surfista profissional Guilherme Herdy e contou com o apoio de dois projetos sociais da cidade, o Ao Mar e o Cuida Bem de Mim e da Secretaria de Acessibilidade do Município.