O domo é uma tenda geodésica de 30 metros de diâmetro e 15 de altura que conta com 784 peças, climatização e capacidade para receber até 700 pessoas - Lucas Benevides

Publicado 11/06/2024 07:54

Niterói - Na última segunda-feira (10), o prefeito Axel Grael visitou as obras para a construção de um espaço provisório para a Igreja Assembleia de Deus de Belém do Pará no Caminho Niemeyer. O domo, que vai receber a comemoração pelo centenário da Assembléia, vai ser usado pela comunidade evangélica enquanto o projeto do templo projetado pelo próprio Oscar Niemeyer está sendo construído. A construção, que não recebeu investimentos da Prefeitura de Niterói, fica num terreno cedido pelo Município através de um termo de cooperação e é resultado de um edital que foi lançado para concluir o plano originalmente pensado para o Caminho Niemeyer.



O domo é uma tenda geodésica de 30 metros de diâmetro e 15 de altura que conta com 784 peças, climatização e capacidade para receber até 700 pessoas. O prefeito, que acompanhou o início da reforma, comentou sobre a importância da obra para o processo de revitalização do Centro. “Eu fico muito orgulhoso de ver o andamento da primeira estrutura. A construção é muito bonita e vai servir de espaço para os evangélicos enquanto se constrói a igreja definitiva, que é um dos projetos mais bonitos deixados por Oscar Niemeyer. Somos a segunda cidade com o maior número de obras do Niemeyer e tenho certeza que essa reforma vai se tornar tão emblemática quanto as outras. A construção dessa igreja faz parte, inclusive, de um processo de revitalização que engloba todo o Centro de Niterói. Vamos transformar essa região numa área residencial, com restaurantes, um Centro de Convenções, hotéis e mais”, contou o prefeito.

A construção do templo definitivo, que tem previsão para terminar em até cinco anos, foi desenhada por Niemeyer no começo dos anos 2000. O diferencial do projeto é que os 60 metros de vão livre, clássicos em vários prédios do arquiteto, serão sustentados apenas por uma única coluna. A estrutura, que cria o formato de um crucifixo, também conta com curvas sinuosas, uma rampa, que será utilizada como púlpito, um lago e muitas janelas.

O líder da Assembleia de Deus de Belém do Pará, o pastor Samuel Câmara, também participou do passeio. Depois de apresentar para o prefeito o andamento das obras, o pastor comentou sobre a reforma. “As obras que estamos fazendo aqui no Caminho Niemeyer serão um importante legado para Niterói. Será um momento único com fiéis de todos os estados brasileiros e sem dúvida nenhuma uma comemoração que ficará na história da cidade.”, comemorou o pastor.