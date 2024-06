Esse foi o segundo torneio que o Complexo Aída dos Santos recebeu - Luciana Carneiro

Esse foi o segundo torneio que o Complexo Aída dos Santos recebeuLuciana Carneiro

Publicado 11/06/2024 07:38

Niterói - O final de semana foi animado no Complexo de Atletismo Aida dos Santos. Desde a última sexta-feira (07), o espaço recebeu Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa Sub-20 de Atletismo. Mais de 700 jovens participaram da competição que serve como oportunidade para os atletas aumentarem seus índices e tentar uma vaga no Mundial Sub-20. No dia 9, o prefeito Axel Grael prestigiou o último dia do evento e conheceu alguns dos talentos que vieram até Niterói movidos pelo seu amor pelo esporte.

“Eu acredito muito no esporte como gerador de qualidade de vida, saúde, socialização e, também, como oportunidade de profissão. Hoje, recebemos jovens do país todo que estão batalhando pelos seus sonhos. Vemos que o Complexo Aida dos Santos se tornou um lugar onde pessoas são expostas à oportunidade. Porém, nossa parceria com a UFF para desenvolver essa pista busca mais do que achar campeões. Pensamos nesse espaço para as pessoas curtirem várias modalidades e serem motivadas pelo esporte”, compartilha o prefeito Axel Grael.

Esse é o segundo torneio que o Complexo Aída dos Santos recebe. Localizado no campus do Gragoatá da UFF, todo o espaço foi revitalizado. As pistas retas de 100 metros e ovais, com a raia mais externa medindo 460 metros, e de caminhada receberam atenção especial. O complexo também conta com áreas de salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto em distância. As obras foram realizadas pela Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) e totalizaram um investimento de R$14 milhões.

O Brasileiro Sub-20 começou na sexta-feira (7/6) com a disputa dos 100m do decatlo e terminou neste domingo com as finais dos 3.000m com obstáculos, feminino e masculino. Ao todo, 700 jovens, de 132 clubes e 23 Estados do Brasil e o Distrito Federal participaram das provas e, para muitos, essa foi a primeira viagem para longe de casa. Raque Conroyter, corredora de São Paulo, tem 15 anos e compartilhou mais sobre a sua história no atletismo.

“Eu sempre gostei muito de correr. Nas brincadeiras, na escola, nas aulas de educação física… Meus pais me incentivaram desde o começo e, quando comecei a treinar, me identifiquei muito. Essa é a minha primeira competição fora do meu Estado e vim participar das provas de oitocentos e de três mil metros. Tenho me divertido muito aqui em Niterói e tem sido ótimo ganhar mais experiência”, conta Raquel.