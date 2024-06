Em clima de celebração, o embaixador Ki-Mo Lim cantou as músicas "Evidências", de Chitãozinho & Xororó, e "Tá Escrito", do Grupo Revelação - Alex Ramos

Publicado 10/06/2024 16:04

Niterói – O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) foi palco ontem (8) de uma viagem até o outro lado do mundo. Com rituais típicos, música e comidas coreanas, quem acompanhou a abertura da exposição “Luzes da Coreia - Festival de Lanternas de Jinju” pôde mergulhar em tradições da Coréia do Sul sem abrir mão do jeitinho brasileiro. Com a presença do embaixador Ki-Mo Lim, o prefeito Axel Grael e o vice-prefeito de Jinju, Lim Ki-mo, assinaram o termo de Cidades Irmãs.

“Niterói já cultiva uma parceria com o governo da Coreia há cinco anos, quando estivemos na cidade de Seoul. Na ocasião, o governo ajudou muito Niterói no desenvolvimento do nosso plano diretor de cidade inteligente. Somos gratos pela oportunidade de estreitar ainda mais esse laço, agora, com a cidade de Jinju. Obrigado à Ana Cláudia por construir essa ponte entre as nossas cidades através dessa bela exposição”, celebrou o prefeito Axel Grael.

Sob a curadoria da jornalista Ana Cláudia Guimarães, essa é a maior exposição de arte da Coreia do Sul já realizada no Brasil. A estrela da mostra é o túnel com 1.200 lanternas Shenzhen, que desde os anos 1500 são símbolo de um dos mais tradicionais festivais culturais do país, que acontece em Jinju. Na véspera da abertura da mostra, às 19h do sábado, o MAC Niterói e o Cristo Redentor foram iluminados ao mesmo tempo, com as cores da bandeira da Coreia do Sul: vermelho e azul. E com uma ação de videomapping o Cristo foi “vestido” com um hanbok - traje típico coreano feito de seda e utilizado em casamentos e celebrações específicas.

Em clima de celebração, o embaixador Ki-Mo Lim cantou as músicas “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, e “Tá Escrito”, do Grupo Revelação. Durante a abertura, o duo de cordas formado pelos músicos Hyu-Kyung Jung (violino) e Eduardo Swerts (violoncelo) apresentou um repertório de clássicos coreanos.

Além do túnel de lanternas, o público encontra uma enorme lua em 3D, instalações, fotos e vídeos da cidade e do Festival Jinju Namgang Yudeung, mostrando a unidade entre a tradição e a contemporaneidade. Também estarão expostos os Hanboks. A mostra também conta com a presença do mascote de Jinju, a lontra Hamo, de três metros de altura. “Esta é uma linda oportunidade para o povo brasileiro conhecer melhor a história da Coreia contada através das lanternas de Shenzhen e da cidade de Jinju. Espero que por meio desse festival o intercâmbio e a compreensão cultural entre a Coreia e o Brasil se fortaleça ainda mais”, afirmou o embaixador Ki-Mo Lim.