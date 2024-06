A apresentação, que será dentro da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, demonstra como os alunos assimilam e reproduzem a arte musical que aprendem - Sergio Bonelli

Publicado 10/06/2024 15:58

No sábado (15), às 11 horas, a Ilha da Boa Viagem, em Niterói, irá receber o primeiro de uma série de concertos do Programa Aprendiz Musical. O evento gratuito ‘Concertos na Boa Viagem’ vai apresentar o Quinteto de Metais do Aprendiz Musical – formado por seus aplicados e talentosos alunos.A apresentação, que será dentro da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, demonstra como os alunos assimilam e reproduzem a arte musical que aprendem. O agendamento prévio para a visita e a apresentação do Aprendiz, para até 80 pessoas, já está aberto e está sendo feito pela Neltur, no endereço eletrônico https://visit.niteroi.br/ O Programa Aprendiz, que é um orgulho para Niterói e está em franca expansão – atende cerca de 9.500 alunos em todas as escolas da Rede Municipal de Educação – realiza esta apresentação – que marca a estreia dos eventos realizados pelo Programa Aprendiz neste equipamento cultural e turístico de Niterói: a bela e histórica Ilha da Boa Viagem.O prefeito Axel Grael destacou o papel fundamental do programa em proporcionar oportunidade para jovens.“Esse é um projeto que enche Niterói de orgulho e que nos presenteia ao descobrir talentos. Eu acompanho o Aprendiz desde 2013 e, desde então, vejo de perto o trabalho para superar as adversidades e transformar essa iniciativa em sinônimo de excelência. Acreditar neste projeto é fazer uma escolha pelo futuro da cidade, dos nossos jovens e pela empregabilidade de todo um setor de músicos e professores que integram a indústria cultural, que tem um papel extremamente relevante para a nossa economia", destaca Axel Grael.Uma joia rara guardada pela Baia de Guanabara. Assim o cidadão niteroiense enxerga a Ilha da Boa Viagem – fundada em 1650, mantida pela igreja e pelos escoteiros e agora patrimônio municipal, totalmente restaurada e pronta para visitação dos moradores e turistas. Parte do patrimônio arquitetônico histórico de Niterói, a Ilha da Boa Viagem é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).“O Aprendiz Musical é hoje o maior programa de iniciação musical do país e motivo de orgulho para nossa cidade que revela cada vez mais talentos e forma cidadãos. A Ilha da Boa Viagem é um monumento natural e cultural da nossa história. Unir o Aprendiz Musical e a Ilha da Boa viagem de alguma forma é celebrar as nossas verdadeiras riquezas. Com isso, ganha em projeção o Aprendiz Musical e ganha em atrações a Ilha da Boa Viagem, que tem atraído cada vez mais turistas”, ressalta o secretário Executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz.