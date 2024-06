Isabel Swan: primeira pré-candidata a vice-prefeita de Niterói - Divulgação

Publicado 10/06/2024 09:52

Niterói - Rodrigo Neves (PDT), pré-candidato à Prefeitura de Niterói e que aparece na liderança isolada nas pesquisas de opinião, aproveitou o vento favorável e anunciou neste domingo (09.06) a velejadora e medalhista olímpica Isabel Swan como pré-candidata a vice-prefeita. O anúncio foi feito ao lado de expoentes do União Brasil, incluindo o atual vice-prefeito, Paulo Bagueira, e o presidente da Assembleia Legislativa (Alerj), Rodrigo Barcellar, além do presidente estadual do PV, Roberto Rocco e o deputado estadual, Vitor Júnior (PDT).



"Cogitamos várias combinações para essa composição e Bagueira, com certeza, era um dos nomes de maior confiança, por conta da sua história na política. Mas num gesto de generosidade de Bagueira, chegamos à conclusão que era a hora de Niterói ter uma mulher como vice-prefeita. Em 450 anos de história, nunca tivemos uma e mais de 50% da nossa população é composta por mulheres.



Isabel me apoia desde 2008 e é uma pessoa que ama e tem um vínculo profundo com Niterói. Além disso, a Isabel tem como base da sua formação a área de gestão. Ela vai agregar muito ao nosso projeto”, disse Rodrigo Neves durante o encontro.



Filiada ao PV, a atleta niteroiense tem 40 anos e está indo para a terceira Olimpíada, em Paris, em julho. Formada em Comunicação pela UFF, com mestrado na Alemanha e MBA em gestão, Isabel conquistou a primeira medalha feminina do Brasil na vela em Pequim, em 2008.



Isabel agradeceu o convite e disse que está muito honrada e animada para contribuir com a cidade. “Sempre defendi o brasil, agora vou ser a ‘proeira’ deste projeto para fazer de Niteroi, cidade que tanto amo, cada vez melhor, referência para o país e para o mundo”, ressaltou Swan.



Moradora da Região Oceânica de Niterói, Isabel é ativista do esporte e da causa feminina. A atleta foi vice-presidente do Projeto Grael, da família do atual prefeito, Axel Grael, em Niterói. Ela também foi eleita para a comissão de atletas do COB, é coordenadora de esportes femininos do COB e preside a comissão panamericana de atletas, defendendo a representatividade feminina.



Rodrigo Bacellar, Presidente da Assembleia Legislativa, elogiou a trajetória de Bagueira e reforçou o apoio à Isabel.



"Eu tive a oportunidade de ver Bagueira quando eu ainda estava ‘debutando’ na Assembléia, ao meu lado como deputado e no meu partido. A experiência dele fala por si só. E Isabel é uma grande escolha, Niterói está no caminho certo e, mais uma vez, dá exemplo de democracia, união e diálogo", disse.

Presidente do diretório municipal do União Brasil, Paulo Bagueira destacou que a construção de uma unidade politica é o caminho que ele sempre adotou em sua caminhada política. “Através do diálogo conseguimos a unidade no nosso campo político e isso nos fortalece ainda mais para essa campanha que será vitoriosa”, afirmou.



Também presente ao encontro, o Deputado Vitor Júnior destacou a importância da escolha de Isabel e das pautas defendidas por ela.



“Isabel será a primeira vice-prefeita na história de Niterói. Quero parabenizar ao pré-candidato a prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, ao vice-prefeito, Paulo Bagueira, e o presidente da ALERJ, Rodrigo Bacellar, pela sensibilidade na escolha do nome da Isabel. Com brilhante trajetória no esporte, seu engajamento nas pautas relacionadas às mulheres, à cultura e ao meio ambiente Isabel tem muito a contribuir para a construção de uma Niterói cada vez mais inclusiva, sustentável, dinâmica e atual”, destacou o deputado.