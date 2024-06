O livro foi desenvolvido pelo biólogo e diretor do Clube de Observadores de Aves do Rio de Janeiro, Alessandro Allegretti - Divulgação

Publicado 07/06/2024 18:30

Niterói – Os amantes da fauna e flora terão a oportunidade, neste sábado (8), de participar do lançamento do Guia de Observação de Aves, às 10h, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, que fica no Campo de São Bento, em Icaraí.

"Estamos muito orgulhosos de lançar este guia que destaca a rica biodiversidade do Campo de São Bento. A observação de aves é uma atividade que não apenas conecta as pessoas à natureza, mas também promove a conservação das espécies e a educação ambiental. Este guia é um recurso valioso para todos que desejam explorar e aprender mais sobre as aves urbanas de Niterói. Agradecemos ao Alessandro Alegretti pelo seu trabalho dedicado e a todos os colaboradores que tornaram este projeto possível. Esperamos que este guia inspire nossos cidadãos a valorizar e proteger nosso patrimônio natural", ressalta o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson.



O livro foi desenvolvido pelo biólogo e diretor do Clube de Observadores de Aves do Rio de Janeiro, Alessandro Allegretti, com colaboração da Secretaria de Meio Ambiente e apoio da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser). O objetivo é aproximar os visitantes da fauna do parque. O Campo de São Bento é um reduto verde de Niterói.



"Minha expectativa é que vários visitantes do Campo de São Bento passem a conhecer as aves que existem nele. Espero que o guia ajude as pessoas a observar e, ao observar, a admirar e ajudar na conservação das aves. Comecei a observar aves no Campo de São Bento em 2015 e em 2019 tive a ideia de fazer o guia para deixar algo de bom para a cidade de Niterói, que admiro e amo. A elaboração do guia foi um trabalho de pesquisa e dedicação, com a ajuda da minha sobrinha, Priscilla Alegretti, na editoração, e a aprovação da Secretaria de Meio Ambiente. Apesar dos atrasos causados pela pandemia, estou muito feliz com o resultado. O guia foi pensado para ser prático, com fotos grandes e informações detalhadas para facilitar a identificação das aves. Espero que ele inspire muitas pessoas a se interessarem pela avifauna local", afirma Alessandro Alegretti.



O Guia de Observação de Aves do Campo de São Bento é uma obra que mostra 48 espécies de aves urbanas que ocorrem no local, ilustrada com fotos do autor e de outros fotógrafos. Apresenta informações sobre a área e como observar as aves que existem nela. Cada página com a espécie de ave mostrada tem o nome popular, científico, em inglês, em espanhol, as características (morfologia e hábitos) e o local do parque onde pode ser observada.



Ao final, há indicações bibliográficas e links sobre aves para quem desejar se aprofundar no assunto. O livro tem um tamanho que permite levá-lo a campo e pretende auxiliar os visitantes do parque, de várias idades e nacionalidades, a identificar as aves observadas.



Maria Carolina Campos, engenheira ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade explica a importância do Guia. "A observação de aves é uma atividade sustentável muito difundida no Brasil e no mundo. Incentivar essa prática na cidade traz uma série de benefícios, como o fomento à informação e educação ambiental, a conservação de espécies e a geração de renda", diz a engenheira.



Serviço:

Evento: Lançamento do Guia de Observação de Aves

Data: 08 de Junho, sábado

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno (Campo de São Bento, Icaraí)

Horário: 10 horas