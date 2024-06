Uma louvação em xiré para as yabás abre passagem e, em seguida, roda de samba - Divulgação

Publicado 07/06/2024 14:54

Niterói - No próximo domingo, 7, acontece o Samba das Yabás, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, a partir das 14h.

O projeto cultural existe para valorizar o sagrado feminino da religiosidade afro e o samba. O evento, que tem patrocínio via Lei Paulo Gustavo, edital da secretaria das Culturas de Niterói, tem entrada gratuita e sugere a cor branca para a vestimenta do público.

Na programação, uma louvação em xiré para as yabás abre passagem ao evento e, em seguida, uma roda de samba formada majoritariamente por mulheres anima o público presente com as grandes composições femininas ou que ficaram consagradas em vozes femininas. O Dj Renan Nunes leva a música black em sua totalidade para o evento.

No evento, também será entregue um reconhecimento às casas de axé da região, valorizando a potência social das religiões de matriz africana. Além disso, será feita uma homenagem à ala das passistas da escola de samba de Niterói Unidos da Viradouro como forma de reconhecimento da força e do empoderamento das mulheres.

“Nossa expectativa é de um evento repleto de energia positiva, com todos de branco, firmando sua fé e saudando a base estrutural feminina das nossas culturas pretas. Niterói, mais uma vez, se mostra à frente ao apoiar a cultura preta, e a secretaria das Culturas da cidade também, sendo sempre parceira na luta contra intolerância religiosa ao ser apoiadora de eventos como esse.”, disse Manu Brasil, produtora.



Lei Paulo Gustavo



O Samba das Yabás é um projeto contemplado pelo edital da Lei Paulo Gustavo, lançado pela secretaria das Culturas de Niterói, em 2023, que teve o intuito de apoiar fazedores de Cultura do município após a pandemia da Covid-19.

“Queremos, cada vez mais, incentivar artistas, grupos, companhias e demais profissionais dos campos artísticos a estarem no protagonismo cultural da cidade, além de ampliar e democratizar o acesso do público à Cultura. O edital da lei Paulo Gustavo foi um grande sucesso em Niterói e proporcionou contemplar eventos de todas as tribos, mostrando a versatilidade e a riqueza cultural de nossa cidade.”, disse Júlia Pacheco, secretária das Culturas de Niterói.