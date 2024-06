Exposição no CCBB Rio: alunos de Niterói vão participar de visita guiada - Divulgação

Exposição no CCBB Rio: alunos de Niterói vão participar de visita guiadaDivulgação

Publicado 07/06/2024 14:09

Niterói - O mês de junho começa com um conjunto de novidades na programação do CCBB Educativo – Lugares de Culturas, entre elas as visitas mediadas à exposição “Luz Æterna - Ensaio sobre o Sol”. A partir do dia 12 deste mês, quarta-feira, O CCBB Educativo – Lugares de Culturas inicia as Visitas Mediadas à exposição “Luz Æterna - Ensaio sobre o Sol”. Nelas, o educador acompanha o público, agendado ou não, pela galeria, e, por meio de conversas, propõe reflexões que promovem novas percepções sobre o acervo exposto.

E o Colégio Universitário Geraldo Reis (Universidade Federal Fluminense - UFF), que fica em São Domingos, vai levar alunos de várias turmas para a visita com os educadores. Eles estimulam o diálogo com os visitantes, por meio da escolha de um percurso, que leva em consideração os temas abordados na exposição e o público.

A exposição, tem o sol como elemento central e aborda as dimensões da luz para humanidade por meio da arte. A mostra é composta por obras imersivas, criadas por artistas brasileiros, de maneira a proporcionar experiências sensoriais. Elas representam um movimento chamado de “new media art”.

As obras utilizam dados em tempo real de acontecimentos solares, nas quais o visitante se transforma em partículas e faz um entrelaçamento poético com o astro, e outras em que a proposta é refletir sobre o universo.

Daniela Chindler, coordenadora do CCBB Educativo - Lugares de Culturas, destaca que na exposição Luz Æterna - Ensaio sobre o Sol, a arte contemporânea se reconecta com os atributos, significados e representações solares e, para além da visão, ressalta o corpo e os sentidos. Mostra, ainda, como a estrela moldou o universo e afeta nossas vidas, além de convidar a pensar sobre como a natureza, a tecnologia e a sociedade estão conectadas.

As visitas ocorrerão às segundas e quintas às 11h, 16h e 18h; às quartas e sextas, às 16h; sábados, às 10h e domingos, às 18h. As atividades são gratuitas e o CCBB Rio fica na Rua Primeiro de Março, 66 no Centro do Rio.