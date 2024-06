Novos brinquedos: material está sendo entregue de maneira gradativa, de acordo com o cronograma estabelecido pela FME - Divulgação

Publicado 06/06/2024 19:18

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação de Niterói (SME) iniciou, nesta quinta-feira (06), a entrega de brinquedos adquiridos pela Fundação Municipal de Educação (FME). A primeira escola a receber foi a Unidade Municipal de Educação Infantil Lizete Maciel, localizada na comunidade do Jacaré, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

O material está sendo entregue de maneira gradativa, de acordo com o cronograma estabelecido pela FME. Serão beneficiadas as Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI), os Núcleos Avançados de Educação Infantil (NAEI) e Escolas Municipais que atendem ao 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental.

Estão sendo entregues brinquedos como amarelinha, túnel lúdico, kits sensoriais, kits de pescaria e circuitos psicomotores. O objetivo é ampliar o repertório de experiências táteis, visuais e corporais dos alunos, além de chamar a atenção para a importância de “desemparedar” o ensino das crianças na escola.

“Os brinquedos que estamos entregando são importantes para o desenvolvimento sócio-cultural, cognitivo e afetivo das nossas crianças. Os brinquedos estimulam a imaginação e a criatividade, e também contribuem para socialização e a experimentação de papéis sociais”, declarou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

“Estamos percorrendo as unidades para fazer a entrega e somos recebidos pela garotada com alegria e muitos sorrisos. O brinquedo é um recurso que desperta a motivação das crianças, fazendo com que a aprendizagem se torne mais atraente e significativa”, concluiu a diretora de Educação Infantil da SME, Fernanda Macedo.