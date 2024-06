As atividades deste sábado começam com um café da manhã colaborativo, em frente ao Camarote Itaipu - Divulgação/Ascom

As atividades deste sábado começam com um café da manhã colaborativo, em frente ao Camarote ItaipuDivulgação/Ascom

Publicado 06/06/2024 17:34

Niterói - A Praia de Itaipu recebe uma limpeza especial, na manhã deste sábado (8), dentro da semana do meio ambiente. Voluntários farão um mutirão na areia, enquanto técnicos de uma empresa de navegação vão limpar o fundo do mar, nas ações do projeto Impacta Canto de Itaipu. A iniciativa é do aplicativo Conexão Circular, que conecta consumidores conscientes a produtores locais sustentáveis, com apoio da prefeitura de Niterói.

Os organizadores vão disponibilizar um ônibus para voluntários, no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro, com apoio da Viação Pendotiba, saindo às 8h e retornando às 11h30. Para garantir a gratuidade é preciso se inscrever antes no link abre.ai/mutiraocantoitaipu.

Também com o apoio do Projeto Mar de Conhecimento, as atividades deste sábado começam com um café da manhã colaborativo, em frente ao Camarote Itaipu, e uma aula de yoga, às 9h, a cargo da professora Flávia, da Aquafish Academia.

Das 9h30 às 11h, ocorrerá o mutirão de limpeza, incluindo o fundo do Canto de Itaipu, com ajuda da empresa Lucimar Navegação. A iniciativa tem o patrocínio da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e da Viação Pendotiba. Além da preocupação com o meio ambiente, o Conexão Circular incentiva o consumo local, a responsabilidade socioambiental, a conexão interpessoal e empresarial, a circularidade econômica e a cultura da sustentabilidade. Em reformulação, o aplicativo do projeto será relançado em julho.