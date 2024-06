André Bento: presidente da Neltur participou de workshop na UFF - Divulgação/Neltur

André Bento: presidente da Neltur participou de workshop na UFFDivulgação/Neltur

Publicado 06/06/2024 16:59

Niterói - André Bento, Presidente da Niterói Empresa de Turismo e Lazer (Neltur), apresentou as metas e projetos de Turismo para Niterói no Workshop “Projetos e Perspectivas para o Turismo em Niterói”, ontem, terça-feira (4), além de participar da abertura, na Jornada Economia Criativa & Turismo: Aproximações e Colaborações, realizada pela Faculdade de Turismo e Hotelaria (FTH), da Universidade Federal Fluminense (UFF), por meio do Laboratório de Políticas, Governança e Turismo (LabPGTur)

Com objetivo de unir duas áreas convergentes: a Economia Criativa e o Turismo, a Jornada teve mesa de abertura com profissionais especializados que expuseram, com propriedade, um pouco de suas frentes de trabalho, abrangendo vários assuntos, despertando para culturas diferenciadas e suas formas de abordagens na prática.

Segundo André Bento, na Economia Criativa é um tema completamente transversal, assim como o Turismo. "A gente consegue enxergar o Turismo e como diversos setores econômicos diferentes estão interligados. A Economia Criativa contribui com a realização dos projetos para o setor e, trouxe uma apresentação que demonstra o que foi desenvolvido e colocado em prática, ao longo dos anos na empresa e a projeção para os próximos anos, que a gente espera incluir na política pública, para de fato desenvolver ainda mais o turismo como um todo”, destacou na abertura da Jornada e no Workshop que encerrou o evento.

A Jornada Economia Criativa & Turismo: Aproximações e Colaborações, teve abertura dos profissionais: Fábia Trentin- Profa. Dra. da UFF, Fellipe Beraldini – Secretário Executivo da Aldeia Tech -, João Evangelista Dias Monteiro-, Diretor da FTH da UFF -, Lucas Lins – Assessor de Gerência da Embratur Lab-, André Bento – Presidente da Neltur -, Magnus Emmendoefer – Profo. Dr. da UFF (por vídeo, diretamente dos Estados Unidos), Valéria Braga – Secretária Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMTCI), Valéria Guimarães –Membro e Orientadora do Observatório do Carnaval (OBCAR/MN/UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Profa. Associada do Depto. de Turismo da FTH/UFF, dentre outras formações curriculares-, e Ari da Silva Fonseca Filho – Dr. e Mestre pela Universidade de São Paulo (USP) e Profo. Associado do Depto. de Turismo da FTH/UFF

Durante o Workshop, André Bento explanou sobre as frentes de trabalho, planejamento e realizações da Prefeitura de Niterói, na sua gestão como presidente da Neltur: lançamento do Circuito Turístico Paulo Gustavo; Tour Caminho Cervejeiro, bem como o Beertour; Projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras; Observação Natural de Fauna Marinha em Niterói; Renovação de todo o Acervo Fotográfico dos Atrativos da Cidade; Divulgação Turística de Niterói nas Feiras e Festivais de Turismo; Assinatura do Protocolo de Cooperação entre a Prefeitura de Niterói e a Embratur (Empresa Brasileira de Turismo) Para o Fortalecimento do Turismo Internacional; Inaugurações de Centros de Atendimento ao Turista (CATs), como o da Boa Viagem; Frentes de Atendimento Turístico por Monitores dos CATs, no Píer Mauá, Mercado Municipal e no evento “#tô no Rio”; Formar Para Melhor Atender; Série de Atividades para a Qualificação dos Estagiários da Neltur, como as Capacitações: no Complexo dos Fortes e Fortaleza de Santa Cruz, no Mercado Municipal, além das destinadas às visitas guiadas no Horto do Fonseca, no Teatro Popular e Teatro Municipal de Niterói; Elaboração de um Diagnóstico Sobre a Situação e do Mercado Potencial Para o Turismo de Niterói; Fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo (CMT); Lançamento do Smart Tur (“Pura Economia Criativa” ressaltou Bento); Lançamento do Mapa de Atividades e Esportes Náuticos em Niterói; Reabertura da Ilha da Boa Viagem; Reforma do Parque da Cidade; Congresso de Trilhas; Workshop Para as Escolas de Samba de Niterói; Workshop da Embratur Para os profissionais de Turismo de Niterói; Natal, Réveillon e Carnaval de Niterói.

Para os presentes no Workshop, destacou, entre outras metas: a Criação de Roteiros Turísticos da Região Metropolitana; Lançamento do Novo Site Turístico Para a Cidade; Implantação de Sinalização em outras 12 Trilhas de Niterói; Niterói na Plataforma dos Destinos Turísticos Internacionais; Formatação do Réveillon Para Captação de Recursos de Leis de Incentivos; Realização do Congresso “Tomorrow Blue Economy”; Construção de Píer Turístico em Niterói; Ampliação da Divulgação Internacional de Niterói Com Campanhas em Companhias Aéreas e ota’s (on line travel agencies); Ampliação das Parcerias com Cidades Vizinhas Para a Divulgaç& atilde;o Mútua; Potencialização do Carnaval Como Produto Turístico (mantendo a data antecipada aos Desfiles da cidade do Rio de Janeiro; Lançamento do Plano de Cicloturismo da Cidade e; Plano Estratégico do Turismo 2024-2034.

A Jornada Economia Criativa & Turismo: Aproximações e Colaborações, teve apresentações de uma série de profissionais: Renato Jevaux e Ari da Silva Fonseca Filho – Assessor de Inovação do Centro de Inovação Araribóia Tecno, dentre outras formações curriculares e Profo. Dr. e Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), respectivamente-, com o tema “O Cinema e o Turismo no Contexto da Economia Criativa”; Marcio Moura e Valéria Guimarães – Diretor Artístico e Coreográfico da Unidos do Viradouro e da União da Ilha do Governador e Diretor da Casa Carnaval, dentre outras formações e a Profa. Dra. da UFF, Valéria Guimarães que abordaram sobre “Interconexão Entre o Carnaval e o Turismo no Contexto da Economia Criativa. “Cultura Geek” e “Evento Geek” foram apresentados pelos profissionais Dionísio Brazo – está como Profo. da disciplina ‘Mídia e Nostalgia’ do curso de Estudos de Mídia/UFF e Doutorando em Comunicação e, Alexandre Lage – Fundador e CEO da Rádio Esfera, fundados na nit geek xp (onde são produzidos conteúdos e eventos da cultura Geek, como a Niterói Expo Geek).