Dia D de multivacinação: este sábado em NiteróiAlex Ramos/Ascom

Publicado 06/06/2024 17:25

Niterói - A Prefeitura vai realizar neste sábado (08), o Dia D de multivacinação para atualização da caderneta das crianças; vacina contra a Influenza para as pessoas a partir de 6 meses de idade; vacina contra a Covid-19 para crianças de até 04 anos, 11 meses, 29 dias, gestantes, puérperas, imunossuprimidos e idosos acima de 70 anos. A mobilização tem como objetivos ampliar a cobertura vacinal e aumentar a proteção da população. Os pontos de vacinação vão funcionar de 08h às 17h, com entrada permitida até 16h30.



A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, alerta sobre a importância da vacinação.“O objetivo da campanha é intensificar a imunização de rotina e atualizar a caderneta, elevando a cobertura vacinal das pessoas. É fundamental que os responsáveis levem as crianças para receberem as imunizações. Quem estiver dentro da faixa etária também deve se vacinar”, destacou a secretária de Saúde. A imunização continua de segunda a sexta-feira, de 08h às 17h, com entrada até 16h30, até o dia 15 de setembro.



Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite:



A Secretaria Municipal de Saúde também está realizando a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. A campanha vai acontecer até o dia 14 de junho. A imunização está disponível nas Policlínicas Regionais, Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Programa Médico de Família (PMF), de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, para crianças na faixa etária de 1 a 4 anos de idade. Os responsáveis devem levar a caderneta ou comprovante de vacinação das crianças.



Locais de vacinação contra a Covid-19:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.



Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.



Policlínica Regional do Fonseca Dr. Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.



Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha.



Policlínica Regional da Engenhoca - Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.



Locais da vacinação contra Influenza e multivacinação:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.



Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.



Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.



Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.



Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha.



Policlínica Regional da Engenhoca - Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



Policlínica Regional do Barreto Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.



Unidades Básicas da Engenhoca, Morro do Estado, Centro e Santa Bárbara



Unidades do Programa Médico de Família da Colônia, Grota I, Ilha da Conceição, Ititioca, Leopoldina, Ponta D’areia, Teixeira de Freitas, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Badu, Bernardino, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Engenho do Mato, Jacaré, Jonathas Botelho, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Vital Brazil e Zilda Arns.



Posto avançado de vacinação contra a Influenza:



Mercado Municipal de Niterói – Avenida Feliciano Sodré, 488, Centro – das 10h às 19h.



Plaza Shopping Niterói - Rua Quinze de Novembro, 8, 4º piso, Centro - de 10h às 19h. (de segunda a sábado), de 12h a 18h (domingo)