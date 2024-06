Raquel Terra: vaquinha para comprar novamente violoncelo roubado - Divulgação

Publicado 06/06/2024 19:12

Niterói - A violoncelista da Orquestra da Grota, Raquel Terra, está organizando uma “vaquinha” online para conseguir adquirir um novo violoncelo, após seu instrumento ser roubado durante um assalto ocorrido no dia 16 de maio enquanto ela chegava em sua casa, no bairro de Maria Paula, em Niterói. Além do violoncelo, Raquel também teve o celular e outros pertences roubados. O Boletim de Ocorrência foi registrado junto à 79ª DP (Jurujuba).

Formada pelo Espaço Cultural da Grota, Raquel também é produtora cultural e professora, atuando em outros projetos sociais de Niterói, como o Programa Aprendiz Musical, o Remanso Fraterno e o Din Down Douwn. A meta da vaquinha online é arrecadar R$ 15 mil, suficiente para a aquisição de um novo instrumento e a cobertura dos demais prejuízos sofridos com o roubo.

O instrumento roubado é de autoria de um luthier italiano, doado ao Espaço Cultural da Grota pelo maestro Roberto Duarte e cedido a Raquel como uma homenagem à sua dedicação ao projeto, trajetória e desempenho profissional. “Além de ser um instrumento de alta qualidade, aquele violoncelo tinha um valor sentimental enorme para mim, pois simbolizava toda a minha luta para me tornar uma profissional da música e sustentar a mim e à minha filha com dignidade. Sou grata a quem puder contribuir ou auxiliar na divulgação da campanha”, afirma Raquel.